Обратно към 90-те: Деми Мур с впечатляваща промяна след 30 години (СНИМКИ)

Деми Мур отново доказа, че стилът няма възраст. 61-годишната холивудска звезда предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като се появи с напълно нова визия - къса дълга права коса и стилен бретон, който мигновено върна спомени от култовите ѝ роли през 90-те.

Новата прическа беше представена на събитие на Gucci, където актрисата дебютира в късометражния филм "The Tiger" - проект, който бележи нов етап в кариерата ѝ. Деми се довери на личния си коафьор Дмитрис Джанетос, който определи визията като „модерен прочит на класическата женственост“.

62-годишната актриса публикува в профила си в Instagram снимки, на които демонстрира новата си визия, съпоставена с кадър от една от най-емблематичните ѝ роли отпреди три десетилетия. Към публикацията си Мур написа: "Бретон – тогава и сега", като изрази благодарност към Gucci за вдъхновението да възроди стила от миналото и отбеляза, че това е първият ѝ бретон след еротичния филм.

Още: Стройна и вталена: Актрисата Ейми Шумър е неузнаваема след свалените килограми (СНИМКА)

За кадъра Деми Мур залага на небрежния стил - облечена е с широка бяла тениска и дънки, като акцентът пада върху дългата ѝ коса, която нежно се спуска на преден план, и правия бретон като допълнение. Прическата е специално създадена за образа ѝ на Барбара Гучи в филма на модната къща.

Лична еволюция

"Тази прическа е начин Деми да покаже, че промяната е сила, а не страх", коментират модни експерти в различни онлайн издания. През последните години актрисата често залагаше на дълга, тъмна коса - нейна запазена марка. Сега обаче тя избира по-свободна и естествена визия, която отразява личната ѝ еволюция.

С новата си прическа Деми Мур още веднъж напомня защо остава икона - не защото следва тенденциите, а защото ги създава.

Преди броени дни и Никол Кидман показа нов бретон по време на модното ревю на Chanel - първата ѝ публична поява, откакто стана ясно, че се е разделила с музиканта Кийт Ърбан след 19 години брак.

Още: Раздяла с печалба: Никол Кидман плащала на съпруга си, за да бъде трезвен

Независимо дали е на червения килим или в ролята на майка и ментор, Деми Мур продължава да вдъхновява с неподправен стил и женственост, която не остарява.