Двете изпълняват нареждания: Джиджи Хадид обясни защо със сестра ѝ се оказаха в "Досиетата Епстийн"

06 април 2026, 10:59 часа 0 коментара
Джиджи Хадид проговори за споменаването на нея и сестра ѝ Бела Хадид в "Досиетата Епстийн". Припомняме, че в размяна на имейли от 2015 г. между Джефри Епстийн и необявено лице – публикувано от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) – анонимен човек попитал покойния финансист как 30-годишната Джиджи и 29-годишната Бела са стигнали дотам, че "са станали модели и печелят толкова много пари". След като Епстийн отговорил: "Знаете", лицето предположило, че баща им е "платил на агенцията". "Не", казал Епстийн в отговор, като по-късно уточнил: "Тъй като те изпълняват нареждания, толкова е просто".

След публикуването на имейла, потребител на социалните мрежи коментира под една от публикациите в Instagram на Джиджи на 29 март, признавайки, че е "трябвало да спре да следва" модела поради мълчанието ѝ относно споменаването ѝ в досиетата.

Какво отговори Джиджи Хадид

Десетки жени обвиниха в сексуално насилие Джефри Епстийн между 2008 и 2019 г. "Ужасно е да четеш някой, когото никога не си срещал, да говори за теб по този начин. Особено в този контекст", пише Джиджи Хадид, цитирана от "E! News" и "InStyle". "Не коментирах, защото не искам да отнемам от историите на истински негови жертви; но коментарът ти ме накара да осъзная, че може би не е ясно – и е важно да те уведомя. Да бъда посочена в тези досиета, мисля, че бях на 20-21 години по времето, когато той би написал този имейл – е обезпокоително", продължава тя. "И искам недвусмислено да заявя, че никога не съм имала никаква връзка с това отвратително човешко същество."

Признавайки, че е израснала "привилегировано", Джиджи продължава да казва, че родителите ѝ, Мохамед Хадид и Йоланда Хадид, "са я защитавали и са я научили на ценността на упорития труд". Тя също така подчертава, че след като е подписала договор с модна агенция през 2012 г., е "работила усилено за всеки момент оттогава", пише "People".

Яна Баярова Отговорен редактор
