Поразителна прилика: Бела Хадид е същинска Ана Уинтур (СНИМКИ)

Супермоделът Бела Хадид отново доказа, че не се страхува да експериментира с визията си. По време на Седмицата на модата в Париж тя се появи със смела и дръзка промяна - къса, стилна прическа "паж боб" – остър и шикозен вариант на класическия боб, който привлече погледите на модните критици и фенове от цял свят. Новата ѝ визия бе подчертана с медено кафяв цвят и накъсан бретон, който ѝ придава уверен и изразителен вид, доста различен от характерната ѝ дълга коса, както сме свикнали да я виждаме. Неминуемо визията ѝ предизвика асоциации с прочутия боб на Ана Уинтур – емблематична фигура в света на модата и дългогодишен глобален редакционен директор на "Vogue".

А приликата е поразителна.

you can’t convince me both photos aren’t anna https://t.co/xjt2UciYDS — pop culture gal (@allurequinn) March 6, 2026

Още през 2019 г. Анна говори за своята емблематична прическа, като признава, че се придържа към боба, защото е твърде "мързелива“ да я променя, а единственият път, когато го е направила, се оказало пълна катастрофа.

Още: Деми Мур вече не е същата. Няма да я познаете (СНИМКИ)

Според фризьорите и стилистите този тип къса прическа е една от най‑актуалните тенденции този сезон. Традиционният "паж боб" се отличава с заоблена форма, дължина от ушите до раменете, подвити навътре краища и тежък бретон, което създава впечатление за елегантност и структура. Такъв контраст между меката ѝ ежедневна визия и новия, по-екстремен стил прави промяната на младата моделка още по-запомняща се.

This Anna Wintour serve https://t.co/Ci6KykL3J4 — linda (@itgirlbackup) March 3, 2026

Здравословни проблеми и модният подиум

Въпреки че Бела Хадид е постоянен участник на подиумите в Париж и Милано, тя е взела малка пауза през последните години заради битката си с лаймска болест – хронично неврологично заболяване, което тя понесе смело и открито пред медиите.

Снимка: Getty Images

Моделът разказа, че е трябвало да откаже почти всяка професионална ангажираност за близо година, което я е научило на едно много важно нещо – да казва "не".

Още: Кейли Куоко обмисля да изиграе голяма звезда в биографичен филм