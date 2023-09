Дъщерята на Еминем стана козметичка

Източник е заявил пред американския вестник "The Sun", че Алейна - която е осиновена от рапъра, когато е била дете - има "страхотно отношение" към клиентите. Въпреки че споделя други аспекти от живота си в Instagram, тя не споменава за работата си в социалните мрежи. Вместо това самопровъзгласилата се за "любителка на пътешествията" често публикува снимки от приключенията си в чужбина.

Eminem’s daughter Alaina Scott is working as an esthetician at Michigan salon https://t.co/H6rLJTZW08 pic.twitter.com/cUSlQVsdDj