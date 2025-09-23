Ема Уотсън за отказа от актьорството: Не ми липсва да продавам

Ема Уотсън не изпитва носталгия по „продаването“ на филмите си. 35-годишната актриса, която е най-известна с ролята си на Хърмаяни Грейнджър във филмовата поредица „Хари Потър“, наскоро се оттегли от киноиндустрията, за да следва докторантура в Оксфордския университет. Ема разкри, че някои аспекти на индустрията изобщо не ѝ липсват.

„В някои отношения наистина спечелих от лотарията с актьорството и това, което ми се случи, е толкова необичайно. Но по-важна част от самата работа е промотирането и продажбата на тази творба, на това произведение на изкуството. Балансът между двете може да бъде доста нарушен“, каза звездата пред Hollywood Authentic.

За отказа от киното

На Уотсън ѝ липсва да играе пред камера, но не харесва други аспекти от филмовата индустрия.

„Ще бъда честна и директна – не ми липсва да продавам неща. Открих, че това е доста изтощаващо за душата. Но много ми липсва да използвам уменията си и много ми липсва изкуството. Просто стигнах до извода, че прекалено малко от работата включваше онова, което всъщност ми носеше удоволствие“, заяви тя.

Ема участва в „Хари Потър и Философският камък“ на 11-годишна възраст и винаги е обичала предизвикателството да играе пред камера.

„В момента, в който влезеш на снимачната площадка, нямаш много време за репетиции. Но в момента, в който започнеш да обсъждаш дадена сцена – или когато имам възможност да подготвя и обмисля как искам да направя нещо – и веднага щом камерата започне да снима, забравяш напълно за всичко останало в света, освен за този един момент – това е толкова интензивна форма на медитация. Защото просто не можеш да бъдеш никъде другаде“, сподели актрисата.

Въпреки това Уотсън никога не е харесвала „напрежението“, с което се е сблъсквала през цялата си кариера.

„Не ми липсва напрежението. Бях забравила колко голямо беше то“, отбеляза тя.

Ема също така е установила, че славата и успехът са се отразили зле на личния ѝ живот. Затова филмовата звезда е положила съвместни усилия, за да изгради „добри основи“ в живота си.

„Трябваше да се заема с изграждането на някои неща. Някои добри основи, върху които да се развива всичко останало“, обясни тя.

Уотсън по-рано призна, че се е чувствала „малко като в клетка“ в киноиндустрията.

„Ако трябва да съм честна, не бях много щастлива. Мисля, че се чувствах малко като в клетка. Това, което ми беше наистина трудно, беше, че трябваше да изляза и да продавам нещо, върху което всъщност нямах много контрол. Да застана пред филм и всеки журналист да може да каже: „Как това се съгласува с вашата гледна точка?“ Беше много трудно да бъда лицето и говорителят на неща, в които не участвах активно“, разказа актрисата пред „Файненшъл Таймс“.

