Браво! България завоюва бронз в отборното класиране на Световното по канадска борба

Българският отбор при мъжете се класира на трето място в отборната надпревара след четирите състезателни дни на Световното първенство по канадска борба, което приключи в Албена. При жените ветерани страната ни завоюва второ място, а общата равносметка от 46-ия планетарен форум и 27-ия за хора в неравностойно положение е 26 медала. В турнира участие взеха над 1800 атлети от 60 държави.

Много силна България на Световното по канадска борба

Златни медали спечелиха Красимир Костадинов (до 100 кг с дясна ръка) и Сашо Андреев (до 90 кг с дясна ръка). Йордан Цонев донесе две сребърния отличия в категория до 110 кг при мъжете с лява и дясна ръка, същото стори и Сашо Андреев (до 90 кг с лява ръка). Така България стъпи на третото място на почетната стълбичка, като пред атлетите ни се наредиха тези на Грузия (2-ро място) и Казахстан (1-во място). При жените Димитрина Петрова завоюва единствената титла за страната ни. Нашето момиче стори това в категория до 60 кг с дясна ръка без да допусне нито една загуба по пътя си към върха.

С 9 медала за България приключи 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение в Албена! Две световни титли за Павел Кръстев, който бе безапелационен при хората с визуални увреждания, сребърен медал за Тилка Кайрякова и бронзови за Лада Хаджиева(2), Маргарита Дабева, Зифет Неби, Камелия Добрева и Тилка Кайрякова.

Второ място при жените ветерани

При ветераните страната ни заслужи второ място в отборното класиране при жените след двата златни медала на Елена Димитрова и двете сребърни отличия на Жана Ненова. Ивелин Милев триумфира при мъжете ветерани с дясна ръка, а с лява спечели сребро. Даниел Живков пък завърши втори в категория до 80 кг и по този начин затвори надпреварата при ветераните, като България приключи с 9 отличия.

В първите дни юношите ни също се представиха повече от достойно, като и там световна титла за България донесе Георги Колев в категория до 65 кг. с дясна ръка. Иво Рашев стигна до два бронза с лява и дясна ръка при младежите до 100 кг, а Стефан Стефанов стана трети в категория над 90 кг при юношите. Общо равносметката за България е 26 медала от 46-ото Световно първенство по канадска борба и 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение, което се проведе в Албена. В него взеха участие над 1800 атлети от 60 държави.

ОЩЕ: Българската федерация по борба обвини "мецената от село Микре" в ограбване на депутата от ГЕРБ