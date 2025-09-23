Не искам щастието ми да зависи от тениса: Говори лекторът Григор Димитров

Първата ракета на България Григор Димитров бе поканен катто специален гост-лектор на международния "Форум за дълголетието" в Санкт Мориц, Швейцария (St. Moritz Longevity Forum). Събитието ежегодно събира водещи обществени личности, експерти, учени, нобелови лауреати и визионери на теми, свързани със здравето, човешкия потенциал и устойчивия начин на живот. В своята реч хасковлията разказа за момента, в който е осъзнал, че не иска щастието му да е свързано с постиженията в тениса.

"Преди да станеш велик шампион, обещай ми да бъдеш добър човек": Заветът на майката на Гришо

"Никога не съм мислил за щастието в смисъла на това, че просто искам да бъда щастлив. За мен една от основните ми цели винаги е била как да бъда в мир със себе си и да изпитвам вътрешно удовлетворение. Винаги съм правил това, което правя, чисто и просто, защото обичам играта, исках да постигна нещо в живота, и по пътя да дам добър пример. И едно нещо, което винаги се откроява в съзнанието ми е как майка ми винаги ми казваше: "Слушай, искаш да играеш тенис? Чудесно. Но обещай ми нещо, преди да станеш велик шампион, обещай ми да бъдеш добър човек". Това е нещо като стълбът на моето начало", каза Димитров.

Той допълни, че вижда себе си като човек, който се стреми да допринесе към цел, отвъд личните: "Винаги съм бил застъпник за спорта и възможността да помагам на младите, да имам някакво положително въздействие в техния живот. И за мен, знаете, това е възможността да имам своя фондация, да мога да продължа да играя тенис и да използвам това като платформа".

"Разбрах, че не искам да обвързвам пряко щастието с моите постижения в тениса"

Гришо говори и за момента на победата на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати през 2017 година. "Същата вечер седях на стълбите в ресторанта, където всички празнуваха - семейството ми, приятелите ми и всички. Искам да кажа, трети в света след Роджър и Рафа, знаете, беше страхотно. Но после седнах и се замислих. Разбрах, че не искам да обвързвам пряко щастието с моите постижения в тениса".

Григор Димитров говори за устойчивостта и по отношение на социалните мрежи. "Бях далеч от социалните медии за около 2-3 месеца и се чувствах чудесно. Сега отново съм в социалните мрежи и отново се чувствам чудесно" и поясни, че подходът му е приема коментари в мрежите "с мекота, вместо с гняв и негативизъм".

