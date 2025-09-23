Още главоболия за Артета: нов в Арсенал се контузи

В мача срещу Манчестър Сити и Арсенал се контузи още един футболист на „артилеристите“. Нони Мадуеке започна като титуляр, но беше заменен принудително на полувремето заради проблем с коляното. На негово място влезе Букайо Сака. Според The Athletic 23-годишният англичанин ще отсъства от терените за около два месеца. След мача Микел Артета обясни, че крилото е усещало дискомфорт още в началото на срещата.

Мадуеке е поредният контузен, още трима са извън строя

Нони Мадуеке е последният от множеството контузени играчи на Арсенал. Кадровите проблеми за Артета са основно в атакуващ план. Букайо Сака, който замени Мадуеке в сблъсъка с Ман Сити, се завърна именно от контузия. А в лазарета остават още трима много важни футболисти. Кай Хаверц се подложи на операция на коляното още през август месец и ще отсъства от терените още дълго време. Друг нападател, който не е наличен, е Габриел Жезус. Той не играе от януари, когато скъса кръстни връзки на коляното.

Още: Реал Мадрид напира за един от най-добрите бранители в света

Арсенал се представя добре въпреки контузиите

Третият извън строя е капитанът на Арсенал Мартин Йодегор, след като контузия на рамото го мъчеше през първите седмици на сезона във Висшата лига. Въпреки проблемите с контузии за отбора на Микел Артета, той се справя нелошо през настоящия сезон. Арсенал е на второ място в Англия с 10 точки от пет мача – три победи, един равен и една загуба. Пред тях е само Ливърпул, който е безгрешен с пет победи от пет мача и 15 точки. На европейската сцена „артилеристите“ са изиграли само един мач до този момент. Те победиха Атлетик Билбао в мач от първия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Още: Ман Юнайтед сменя Рубен Аморим с бивш мениджър на Арсенал?