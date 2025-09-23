Свилен Ноев с тежки думи: Баща ми беше гнусна свиня (ВИДЕО)

“Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня”, заяви фронтменът на "Остава" Свилен Ноев, който вчера навърши 50 години. Музикантът сподели пред Мариян Станков – Мон Дьо за раните от детството, за бащата, когото нарича „изрод“, за диагнозата, която едва не го пречупи, за славата, която невинаги храни, и за любовта, която го спаси.

Като дете е преживял сериозна травма

"Животът с баща ми изобщо не беше лесен. Това е човек, който не уважава другите хора. Мислел съм си като дете, че баща ми се прибира от работа и единственото, което иска, е да ми се кара. Беше ми като паник атака, когато отключеше вратата. Сега той е в деменция от 1-2 години и се хващам, че даже не ми е мъчно за него. Той просто ми навреди, докато бях тийнейджър, и после изчезна. Мъчно ми е за момчетата, които нямат добри отношения с баща си. Сякаш искам да имам публика, за да запълня дупката в сърцето си. Не го пожелавам на никого”, обясни той.

Ноев сподели, че е бил подлаган на физически тормоз, но не често. “Не ме е бил толкова, но постоянно говореше гадории. Побъркваше го това, че станах артист. Прост човек”, каза още певецът.

“Последните години не си говорех с него. Този разрив продължава да съществува и сега. Аз го уредих да го лекуват, а той не говореше на мен, само на брат ми. Обичаше само него. Когато се роди, мен все едно ме нямаше”, разказва артистът.

Спасението

От ужаса го спасила майка му, която го изпратила далеч от родното Габрово. “Най-голямо благодаря дължа на майка ми. Тя без да иска направи така, че да си поема моя път. Бях на 12 години, бях доста умен, но устат. И тя ми каза, че има техникум в Правец, каза, че е най-хубавото училище в България. И се отцепих от родителите си тогава. Много съм благодарен за това. Тийнейджърството си го минах сам”, призна Ноев.

Спасението дошло със семейството му с телевизионерката Невена Спасова и раждането на сина им. “Покрай Невена преживях много неща и станах много по-социален, защото имах някакви ужасни страхове като артист. Баща ми ми създаде много комплекси и страхове - не можех да влизам в заведения сам. С Невена, като станахме гаджета, и закъсняваше за някоя среща, аз стоях пред заведението и я чаках. Не можех да стоя сам. Сега нещата покрай семейството и сцената доста се промениха. Имам повече самочувствие, имам семейство”, обясни Ноев