23 септември 2025, 09:30 часа 0 коментара
Българката, която задмина Наоми Кембъл на модния подиум, а е само на 19 години (ВИДЕО)

Вече спокойно можем да кажем, че една българка успя да задмине Наоми Кембъл на модния подиум. Става дума за 19-годишната Димана Сърменова, която жъне успех след успех в световната мода. По фамилията се досещате, че е дъщеря на известния български актьор, режисьор и директор на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - Калин Сърменов. Именно той, като истински горд баща, редовно споделя в социалните мрежи за успехите на щерка си.

Само преди дни Димана дефилира за колекцията на Richard Quinn на Седмицата на модата в Лондон, а сред моделите, избрани да представят облекла от същата колекция, бе и суперзвездата Наоми Кембъл. В един от дните обаче Димана бе поставена преди нея в реда на излизане и това е документирано нагледно във видео.

Разбира се, българската красавица има изключителен късмет да работи с едни от най-големите имена в световния моден бизнес. Наоми Кембъл безспорно е една от легендите в тази сфера и със сигурност има на какво да научи Димана Сърменова. 

От баскетбол до висшата мода

Историята на Димана е изключително любопитна. Като дете тя се занимава с баскетбол, но става ясно, че няма да стане професионален състезател и така се открива възможност за кариера в модата. Постепенно Димана навлиза убедително в този свят, а в специално интервю за Actualno.com през март тази година тя разказа за старта ѝ в модата, най-голямото предизвикателство на модния подиум и как един експеримент става основна движеща сила в живота.

Яна Баярова
