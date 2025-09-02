"Ергенът: Любов в рая" започна: Тонове силикон, познати физиономии и мачовци в търсене на любовта (СНИМКИ)

Едно от най-очакваните риалити предавания в родния ефир започна. "Ергенът: Любов в рая" вече е факт, а зрителите най-после видяха кои са участниците в първия сезон на поредната романтична ТВ надпревара. Обобщено може да се каже, че сред дамите има доста познати лица и тела, а сред господата преобладават мачовците, готови на всичко, за да спечелят жената на живота си. Водеща на предаването е актрисата и модел Райна Караянева.

Красиви тунинговани мадами

Участничките в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" са уж различни, но някак много си приличат. Някои от тях познаваме от предишни сезони на "класическото" риалити "Ергенът", а други за първи път ни се явяват на телевизионния екран. Уви, най-вероятно няма да е за последен. Но кои са осемте дами и как бяха представени?

Емили

Емили е на 27 години и живее в село Кравино. Тя е студент по право. Има няколко корекции по себе си — изкуствени гърди, зъби и скули, хиалуронови устни, косата ѝ също е купена. Иска да стане политик, полицай или прокурор. Последната книга, която е прочела, е "Пинокио". Отнело ѝ е 4 дни. Мечтае за любов като от "Сексът и градът" и иска да има един партньор завинаги. Постоянно си мисли за много скъпи чанти. Ако някой ѝ подари такава, ще се омъжи за него. Тя влиза в "Ергенът: Любов в рая" с токчета по пясъка и празен куфар в ръка.

Габриела

Габриела е на 25 години. Тя работи като бижутер в семейното златарско ателие. Няма азиатци в рода, но генетичната лотария я е направила по-екзотична. Работи с благородни метали и диаманти, а като човек е точно обратното. Мъжете я мислят за надута, а всъщност е срамежлива. Търси истински мъж, който не се плаши от жена, която знае какво иска. Ще я спечели този, който ѝ подари 200 луканки, вместо 200 рози.

Натали Стойчева

Натали Стойчева е на 22 години, от София. Тя е хореограф. Не смята себе си за поредната кукла Барби и е много амбициозна. Обича нощния живот, да танцува и да се забавлява. Винаги събира мъжките погледи и не се впечатлява от богати чичковци. Влиза в "Ергенът: Любов в рая" с погледа на кошута и със сърцето на хищник. Има тактика и смята, че флиртът е като игра на шах.

Филипа

Филипа е на 32 години, от София. По образование е биолог, а по професия - козметолог. Най-големият ѝ успех е, че майка ѝ се гордее с нея. Постига всичко с много воля, постоянство, дисциплина и целенасоченост. Мъжете се влюбват в нейните свобода и жизнерадост и после искат да ѝ ги отнемат. Липсващото парче от пъзела е семейството. Иска да има дете и е готова напълно за него.

Ана Шермин

Ана Шермин е участничка от трети сезон на "Ергенът". Работи като модел и инфлуенсър. Говори 5 езика — руски, турски, английски, иврит и български. Смята, че е разбила стереотипа, че красивите жени са глуповати. "Българската жена е свикнала да мълчи. Искам да ѝ покажа, че трябва ясно да изразява стандартите си, без да се страхува", коментира тя. Влиза в "Ергенът: Любов в рая" с отворено сърце и няма да се задоволи с по-малко от това, което заслужава.

Кристина Пламенова

Кристина Пламенова е на 28 години и е участничка от втори сезон на "Ергенът". Тя е юрист. Определя се като силна, независима и здраво стъпила на краката си жена. Не се разтапя от клиширани комплименти или фалшиво ласкателство, но е готова да свали гарда, ако усети, че човекът е истински. Мъжът до нея трябва да знае, че за да усети сладкия аромат на розата, трябва да изпита болката от бодлите ѝ.

Габи

Габи е на 24 години от Пловдив и я помним от втори сезон на "Ергенът". Тя е инфлуенсър. Нейното чувство за хумор не е за лесно обидчиви хора. Станала е по-смирена и внимателна. Търпелива е, но не се знае за колко дълго. Няма нужда от мъж до себе си, за да се чувства добре, но споделя, че мъжете са като аксесоар, който е хубаво да имаш. "Идвам да намеря човека, който ще ме гледа както Тутанкамон е гледал Нефертити, ако я беше срещнал. Готова съм да създам история, която няма да се събере и в 5 сезона на "Ергенът: Любов в рая", сподели Габи.

Дениз Хайрула

Дениз е на 30 години и е финалист в първи сезон на "Ергенът". След предаването е преминала през перипетии в любовта и в професионален план. Сега е психолог, а скоро ще бъде и магистър "Клиничен психолог". Лудите партита са зад гърба ѝ. Била е в дълга връзка, която е разбила сърцето ѝ. Определя се за по-зряла и мъдра. Не иска за себе си токсични партньори, а разбирателство и спокойствие. "В "Ергенът: Любов в рая" ще си изкарам много хубаво, а защо не и да намеря любовта?", споделя тя.

Красиви и нахакани господа

В "Ергенът: Любов в рая" влязоха осем господа, надяващи се да открият жената на живота си. Красиви, нахакани и добре сложени, мъжете се опитаха да се представят в максимално добра светлина, което е излишно, тъй като тепърва ще става ясно кой какъв е в действителност.

Джан Микеле Ратта

Джан Микеле Ратта е на 25 години и е полуиталианец и полубългарин. За него загубата не съществува. Има собствен бизнес, занимава се с международна търговия и говори 9 езика, 4 от които перфектно. Обожава спорта и има черен колан по карате, както и плочки и доста мускули. Той е истински Цар Лъв и не приема нищо по-малко от царица до себе си.

Пенко Обретенов

Пенко Обретенов е на 31 години. Специализира за личен лекар в родния си град Плевен. Той тренира редовно, вечеря навреме, храни се здравословно и избягва женските драми, за да бъде добър пример за своите пациенти. Сърцето му е свободно като клинична пътека в началото на месеца. Иска жена с естествена красота и без корекции по себе си.

Йовица

Йовица е на 34 години и е художник. Роден е в Северна Македония. Завършил е художествената академия в София със специалност "Живопис", а в момента успешно ръководи бизнес и организира едни от най-големите събития за рисуване и вино в България. Преди години е бил срамежлив и затворен, но след това е наблегнал върху личностното си развитие и е станал амбициозен, уверен и комуникативен. От много работа не може да си намери половинка и не си спомня кога за последно е бил на среща.

Виктор

Виктор е на 28 години, от град Троян. Той е консултант по изкуствен интелект, предприемач и собственик на три бързоразвиващи се международни компании. През 2023 година е избран в класацията на Forbes "30 под 30" за най-успешни млади хора в България. Споделя, че цял живот инвестира в бизнеси и контакти и е оставил най-важните неща на заден план. Иска семейство, деца и да бъде щастлив не само в офиса, но и у дома. Определя се като много рационален и прагматичен човек и не очаква да се влюби в "Ергенът: Любов в рая".

Красимир

Красимир е на 37 години, от София. Управлява собствен бизнес, заложни къщи и се занимава с внос и продажба на автомобили. Издържа се сам от 15-годишен, а сега се радва на живота и на успехите, които е постигнал. Мисли, че отговаря на всички изисквания на съвременната жена. "Имам добър радар за златотърсачки и затова ми е трудно да се влюбя, но като го направя — не деля. Моето си мое, а чуждото е общо", споделя Красимир.

Орлин

Орлин е на 29 години, от Монтана. Той е мултифункционален артист и продуцент — свири на китара, барабани, бас и пиано. Обича да прави музика във всички стилове. Завършил е "Музикална продукция" във Флорида и се е срещал с Pharrell, David Foster и Justin Timberlake. Търси си хубава и интелигентна жена с чувство за хумор. Идеята да се яви на кастинг е на баба му. "Ако срещна своята половинка, цялото ми семейство ще я носи на ръце", коментира той.

Неделчо

Неделчо е на 21 години и е най-известният DJ в Карлово и околията. Партито и забавленията са в кръвта му. Преди година и половина е тежал 125 кг, а в момента – 88 кг. Споделя, че има много фенки. "Знам къде са двете най-важни G-точки на жените — яките дискотеки и яките коли", коментира той.

Петър

Петър е на 27 години, от Вършец. Той е щатен актьор във врачанския театър. Има честта да учи в последния клас на Стефан Данаилов. Вярва, че това е само първо действие в неговата приказка. Мечтае да изиграе злодей, но винаги го вземат за Ромео, вероятно защото е непоправим романтик. "За мен отношенията са като ядрена електроцентрала, нуждаят се от постоянна поддръжка и нервно охлаждане. Всичко е наред, докато някой не натисне грешния бутон", коментира той.

Снимки: Ергенът: Любов в рая/Facebook