Ето я Моника Белучи с руса коса (СНИМКИ)

Моника Белучи сподели кадър от новия си филм "The Girl In The Fountain" в Instagram. В него 57-годишната звезда влиза в ролята на култовата шведска актриса Анита Екберг, позната от филма "La Dolce Vita" на Федерико Фелини. В лентата на режисьора Антонжиулио Паници Моника е неотразима. За да се превъплъти в образа, тя носи руса перука и определено е много различна.

ВИЖТЕ Я ТУК Анита Екберг, носителка и на титлата "Мис Швеция" 1951, е типичната дива, символ на епоха, известна като "la dolce vita". Но животът ѝ е бил всичко друго, но не и "сладък". Жена, която е унищожена от собствения си успех, която вътрешно е била разяждана от съмнения и страхове. Последните години от живота си прекарва в самота в своята къща в Рим, заобиколена от четири кучета, и рядко се показва публично. Наскоро стана ясно, че Моника Белучи ще участва и в комедията "Mafia Mamma" на режисьора Катрин Хардуик. Лентата ще разкаже историята на американка от предградията, наследила внезапно мафиотската империя на дядо си. Тя предизвиква другите и собствените си очаквания, като решава да се заеме със 'семейния бизнес". Снимките на комедията ще започнат през пролетта на 2022 г. в Италия.

