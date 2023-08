Ето какво прави Меган Маркъл докато Хари е в Токио (СНИМКИ)

ОЩЕ: Меган Маркъл и принц Хари ще живеят отделно



"Meghan Markle reportedly jumped out of her chair to sing along to the song You Belong with Me at one of Taylor Swift's LA shows this week" https://t.co/u1wfN8yx06

Междувременно принц Хари, който официално беше лишен от титлата "Негово кралско височество", беше зает с изяви от другата страна на Тихия океан. На 9 август херцогът на Съсекс пристигна в японската столица и говори на среща на върха, организирана от Международното дружество за насърчаване на спорта (ISPS). В интернет се появиха няколко снимки, на които той позира с основателя на ISPS Харухиса Ханда.

По време на дискусията към принца се присъединиха и бившият новозеландски ръгбист Дан Картър и аржентинският играч на поло Начо Фигерас. Приятелят на принц Хари Начо Фигерас публикува в интернет снимка, на която той позира със слънчеви очила в магазин Itoya Top Drawer. "Пазаруваме за нашите съпруги", написа той под снимката.

Next stop, Singapore! #PrinceHarry leaves Japan to play in a Sentebale polo match with old friend Nacho#MeghanMarkle "The children" Archie&Lilibet, did not join him on this journey.

Remember👑The Coronation🇬🇧 when he could not stand to be away from them a moment to long😅😂🤣 pic.twitter.com/fN8zBKOF0x