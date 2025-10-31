Феномен на арената, провал в кухнята: Калин от "Игри на волята" отново привлече вниманието (ВИДЕО)

След разпадането на Завоевателите в "Игри на волята", Радостина и Николета се присъединиха в отбора на Феномените. Във вчерашния епизод (30 октомври) на приключенското шоу станахме свидетели на поредната забавна ситуация, в центъра на която отново бе Калин. На сутринта той реши да направи кафе на своята съквартирантка - Николета. Липсата му на опит в кухнята и по-специално затрудненията му в опита да включи машината за кафе предизвикаха коментарите на неговите съотборници. Въпреки старанието на Калин, 25-годишната стюардеса остана недоволна и определи "студеното кафе със захар" за провал.

Игра на доверие и баланс

Забавният Дино и духовитият Дечо от племето на Лечителите ще се борят за мястото си в “Игри на волята”. По време на племенния съвет на Зелените, борецът събра всички негативни гласове на своите съплеменници. Така Дино получи възможност да избере противника си за предстоящата битка за спасение и се спря на Дечо.

За да бъдат определени останалите участници в елиминационните сблъсъци, Феномените и Лечителите се изправиха в непредвидима игра на доверие и баланс. Най-впечатляващо с предизвикателството се представиха приключенецът Мирослав и един от главните виновници за наказанието на Зелените - Дино, които донесоха на племето неприкосновеност.

Победата на обитателите на Изолатора изпрати техните противници от Резиденцията на среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, която ще определи и опонентите им в съревнованието за оцеляване.

Тази вечер (31 октомври) Арената в Дивия север ще приеме четиримата застрашени воини за зрелищна елиминационна битка, след която някой ще се сбогува с надпреварата завинаги.

