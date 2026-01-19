Горчивата реалност за популярността в България според Герасим Георгиев - Геро

"В България да си популярен не е положителен знак", смята Герасим Георгиев - Геро, който в последно време е един от най-коментираните актьори, но не само заради кариерата си, а и заради драстичната промяна във външния си вид. Да си известен, според него, има толкова много негативни страни, защото личният ти живот винаги е в центъра на вниманието, а медиите се интересуват какво се случва. "Това носи повече негативи, отколкото позитиви, защото винаги си под лупа", обясни той в интервю за предаването "Събуди се" по NOVA.

Не е по различно мнението му и за признанието с награди. За него статуетките са "абсолютно безсмислени" предмети. Геро подчертава, че вложеният труд и часовете, прекарани в работа на снимачната площадка, са по-важни от отличията на един артист.

Още: Владимир Зомбори и Весела Бабинова се женят. Обявиха кумовете

Геро, който започва да се снима активно в киното едва след 40-ата си година, не крие пристрастието си към голямата лента. "Киното е особена магия, защото лентата остава. Можеш да видиш духа на епохата и начина на работа на големи режисьори години по-късно", каза актьорът. Той обаче обясни, че българското кино често страда от липса на време и средства: "Всичко е накуп, всичко е от днес за утре. Но въпреки това се научихме да правим добро кино".

В интервюто Герасим Георгиев говори и за най-новия филм, в който участва - "3.0 килограма щастие" - роля, за която споделя, че е бил поласкан да получи.

Още: Гаджето на звездата от "Мамник" Екатерина Лазаревска е известен актьор (СНИМКИ)

"Най-важният въпрос е да не съдиш хората. Всеки взема решение за себе си в безизходна ситуация, воден от любов и желание да помогне на близките си. В България всеки е миродавен, всеки слага присъди и иска да обеси другия на площада. Това е ад", категоричен е Геро.