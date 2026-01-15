Владимир Зомбори и Весела Бабинова се женят. Обявиха кумовете

Изглежда, че и тази година много от любимите български знаменитости са в трескава подготовка за сватба. След като първият звезден годеж бе обявен по-рано тази седмица, когато стана ясно, че половинката на Димитър Рачков е казала "Да", още една двойка зарадва феновете си. По време на епизода на "Кой да знае?" от 14 януари, сряда, актрисата Весела Бабинова, която бе в отбора на Христо Пъдев, разкри, че именно той ще бъде кумът на сватбата ѝ с Владимир Зомбори. "Весела Бабинова ще се омъжи за моя най-добър приятел Владимир Зомбори.", заяви в студиото на предаването Пъдев. Той подчерта, че неговата половинка Цветина Петрова пък е най-добра приятелка на Бабинова.

Снимка: Vladimir Zо̀mbori/Instagram, фотограф: Петър Вълчев

С типичния си хумор, Пъдев изтъкна, че двете семейства "случайно живеят врата до врата на един етаж".

Още: Участници в "Ергенът: Любов в рая" планират деца. Ще има ли сватба?

Ще има ли двойна сватба?

Кога точно двойките ще сключат брак, не стана ясно, но и двете връзки са пример за стабилни взаимоотношения и отдаденост. Всъщност феновете на Бабинова и Зомбори с любопитство следят личния им живот и с нетърпение очакват да научат поредната подробност.

Весела Бабинова и Владо Зомбори са заедно от години и имат дъщеря, малката Йоана. Двойката е пример за хармония и постоянство в артистичния свят. Весела е известна с ролите си в театъра и телевизията, а Владо спечели сърцата на зрителите след участието си в "Като две капки вода". Те са неразделни както на сцената, така и в личния си живот.

Още: Щастието обича тишината: Михаела Маринова за мъжа, който нарича свой "дом"

За театралното семейство на Христо и Цветина ви разказахме в началото на миналата година. Те имат две деца и също са пример за "перфектната двойка".