15 януари 2026, 12:00 часа 0 коментара
Владимир Зомбори и Весела Бабинова се женят. Обявиха кумовете

Изглежда, че и тази година много от любимите български знаменитости са в трескава подготовка за сватба. След като първият звезден годеж бе обявен по-рано тази седмица, когато стана ясно, че половинката на Димитър Рачков е казала "Да", още една двойка зарадва феновете си. По време на епизода на "Кой да знае?" от 14 януари, сряда, актрисата Весела Бабинова, която бе в отбора на Христо Пъдев, разкри, че именно той ще бъде кумът на сватбата ѝ с Владимир Зомбори. "Весела Бабинова ще се омъжи за моя най-добър приятел Владимир Зомбори.", заяви в студиото на предаването Пъдев. Той подчерта, че неговата половинка Цветина Петрова пък е най-добра приятелка на Бабинова. 

Снимка: Vladimir Zо̀mbori/Instagram, фотограф: Петър Вълчев

С типичния си хумор, Пъдев изтъкна, че двете семейства "случайно живеят врата до врата на един етаж".

Ще има ли двойна сватба?

Кога точно двойките ще сключат брак, не стана ясно, но и двете връзки са пример за стабилни взаимоотношения и отдаденост. Всъщност феновете на Бабинова и Зомбори с любопитство следят личния им живот и с нетърпение очакват да научат поредната подробност. 

Весела Бабинова и Владо Зомбори са заедно от години и имат дъщеря, малката Йоана. Двойката е пример за хармония и постоянство в артистичния свят. Весела е известна с ролите си в театъра и телевизията, а Владо спечели сърцата на зрителите след участието си в "Като две капки вода". Те са неразделни както на сцената, така и в личния си живот.

За театралното семейство на Христо и Цветина ви разказахме в началото на миналата година. Те имат две деца и също са пример за "перфектната двойка". 

Ева Петрова
