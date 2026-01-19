Обявиха най-тъжния ден на 2026 г. Как да го преживеем?

Тази сутрин едва сте отворили очи, а мисълта, че трябва да станете и да отидете на работа е предизвикала невероятно мощна вълна от отрицателни чувства? Нищо чудно, защото днес е най-депресиращият ден в годината. Третият понеделник на януари вече няколко години подред е признат за най-тъжен ден или Blue Monday. Терминът е въведен от британския психолог Клиф Арнал през 2005 г.

Формулата

Арнал изчислява датата, използвайки математическа формула, която комбинира метеорологични фактори (къси дни, ниска слънчева енергия), психологически фактори (осъзнаване на неспазването на новогодишните обещания) и икономически фактори (времето, изминало от Коледа, наближаването на крайния срок за плащания по заеми).

Помощ

Как да преживеем този ден? Специалистите съветват да си осигурите две основни неща: светлина и движение. Кратка дневна разходка е от решаващо значение за регулиране на настроението. Също така пренастройте целите си и планирайте радостта. Включете малки, но приятни събития през следващите седмици, за да създадете „точки на привличане“ за радост.

Някои специалисти оспорват теорията за тъжния понеделник, но е факт, че следпразнична меланхолия, липсата на слънчева светлина, финансовите затруднения и разочарованието от неосъществени очаквания от изминалата година влияят отрицателно на настроението ни.

