Зимата е най-доброто време да подрежете този любим храст

Никое растение не предвещава пролетта така, както форзицията. Всяка пролет тя избухва с блестящи жълти цветове, които без съмнение заявяват, че вегетационният период официално е започнал. Това е наистина един от най-добрите храсти, които можете да отглеждате в двора си за цветна пролет . Освен това, форзицията е много адаптивна и лесна за грижи. Има обаче един проблем. Храстите форзиция могат да се превърнат в обрасла, неподредена и храстовидна бъркотия, ако бъдат оставени да растат сами за неопределено време. Тук може да помогне резитбата. Но трябва да го направите по правилен начин. Например, ако искате вашият храст форзиция да расте по-гъсто, рязането близо до върха е може би най-добрият избор. Ако обаче искате вазоподобна форма, отрежете храста близо до земята. Това ще помогне на растението да запази естествената си, каскадна, грациозна форма. Най-добрият начин за резитба е като отрежете всички клони, които са мъртви, повредени, болни или разстроени.

Що се отнася до това кога трябва да го направите, зимата е може би най-подходящото време. През зимата храстите форзиция са в латентно състояние и клоните им са голи. Това означава, че можете ясно да видите рамката на храста, което ще ви позволи да забележите слаби, кръстосани или претъпкани клони, от които лесно да се отървете. Само имайте предвид, че зимната резитба е за обновяване и подновяване на растенията. Ако обаче искате да увеличите производството на цветове, подрежете храста форзиция веднага след като е приключил с цъфтежа. В този случай трябва да го направите преди юли, за да имат растенията достатъчно време да развият нов растеж и цветни пъпки.

Правилният начин за подрязване на храст форзиция през зимата

Когато подрязвате форзицията си през зимата, идентифицирайте четирите „Д“-та: мъртви, повредени, болни и изкривени клони. Намирането на такива клони би трябвало да е доста лесно през зимата, тъй като те са голи и имате ясна видимост. След като ги идентифицирате, отрежете ги чак до мястото, където започват на по-голям клон. Просто се уверете, че сте избрали най- подходящия инструмент за резитба за вашите нужди . Например, използвайте ръчни ножици за рязане на малки стъбла (до около 1,5 см), ножици за рязане на по-дебели клони (до около 2,5 см), а ако трябва да се справите с нещо по-голямо, използвайте резитбен трион.

Не забравяйте да премахнете клоните, които се трият един в друг. Това обикновено са старите, дебели стъбла и премахването им е необходимо, за да се избегнат наранявания и наранявания на растенията. Непремахването на ранените клони е открита покана за вредители и болести по растенията. По същия начин е добре да премахнете и всички клони, които може да растат към центъра на растението, както и тези, които се пресичат с други клони по начин, който разваля външния вид на растението. Просто се уверете, че режете точно над шийката на клона (набръчканият пръстен, откъдето произлиза клонът). Това ще поддържа разрезите чисти и ще помогне на храста да изглежда спретнат, докато расте отново.

Обърнете внимание, че ако не сте се грижили за вашите форзиции в миналото и храстът се нуждае от пълно подмладяване, отрязването само на няколко клона няма да помогне много. В подобна ситуация ще трябва да отрежете целия храст точно над земята. Това ще позволи на храста да порасне отново от нулата и да развие естествено своята дъгообразна и каскадна форма.