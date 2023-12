И Зак Ефрон се сдоби със своя звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

36-годишният актьор от "High School Musical" беше почетен със звезда на Алеята на славата в категорията за филми на 11 декември, а режисьорът на "Железният нокът " Шон Дъркин и колегата му Джеръми Алън Уайт произнесоха реч на събитието заедно с актьора от "Топ Гън" Майлс Телър.

Преди да открие звездата си, Ефрон описа отличието като "толкова сюрреалистично" и "просто безумно" да бъде част от холивудската традиция. "Наистина искам да спомена и някого, който не е тук днес, а именно Матю Пери, който беше толкова любезен и щедър с мен, когато работихме по "Отново на 17", каза той. "Сътрудничеството с него... беше толкова забавно и наистина ме стимулира и мотивира по много начини. Наистина ме тласна към следващата глава от кариерата ми, за което много ти благодаря, Матю. Мисля за теб много днес."

Наскоро стана ясно, че самият Матю Пери приживе е пожелал, ако някой ден има биографичен филм за него, именно Зак Ефрон да влезе в образа му.

По време на речта си Ефрон благодари на своите "първи фенове" - семейството си."Знам, честе направили много жертви за мен през живота ми и това няма как да бъде лесно, но ви благодаря, че вярвахте в мен, вие сте причината да съм тук днес. Така че това е много специално. Това, че и двамата сте тук, означава всичко на света за мен.", каза Зак на родителите си.

Кариерата на Зак Ефрон

Зак Ефрон стана известен с участието си в наградения с "Еми" филм на Disney Channel "High School Musical" през 2006 г., като се върна към ролята си на Трой Болтън в две продължения. Оттогава насам кариерата му е разнообразна - от ролята на известния сериен убиец Тед Бънди в "Изключително зъл, шокиращо зъл и подъл" до ролята на любовния интерес на Зендая в хитовия музикален филм "Най-великият шоумен".

Сред другите му забележителни роли са "Отново 17" заедно с Пери, "Спасители на плажа" редом до Дуейн Джонсън-Скалата, "Съседи 2" със Сет Роугън и хитовият мюзикъл "Лак за коса" от 2007 г., включващ в състава си известни лица, сред които Джон Траволта.

Тази година видяхме Зак Ефрон в ролята на Кевин фон Ерих, който беше седнал в публиката, в "Железният нокът", който разказва истинската история на братята фон Ерих, влезли в историята на борбата.

Зак веднъж вече засне филм под режисурата на Фарели. В "The Greatest Beer Run Ever" той си партнираше с носителя на "Оскар" Ръсел Кроу.

През 2020 г. Ефрон продуцира и води хитовия сериал на Netflix "Down To Earth With Zac Efron", в който той изследва устойчиви начини на живот, който беше отличен с наградата "Daytime Emmy" за изключителен водещ на дневна програма, пише Fakti.

