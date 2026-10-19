Кабинетът "Радев":

Изкусителната Елизабет Хърли се сгоди за бащата на Майли Сайръс

19 октомври 2026, 11:54 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изкусителната Елизабет Хърли се сгоди за бащата на Майли Сайръс

Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли са сгодени, след като кънтри певецът е коленичил и е предложил брак на актрисата, която е приела, съобщи TMZ, позовавайки се на "Page Six". Не е ясно кога и къде е направено предложението, но Сайръс е използвал емоджи със златен пръстен в публикация в Instagram в четвъртък, на която синът на Хърли е отговорил с празнично емоджи. Самата Хърли също е публикувала селфи в понеделник с масивен диамантен пръстен на безименния пръст.

Двойката се среща малко повече от година. Те направиха връзката си публична на Великден през 2025 г., след като се запознаха няколко години по-рано по време на снимките на филма "Коледа в Рая". Няма информация за потенциална дата на сватбата, но ако стигнат до олтара, това би бил четвъртият брак на Сайръс и вторият на Хърли, предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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