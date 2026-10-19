Детска ортопедия: съвременни възможности за лечение

На 31 октомври 2026 г. в София ще се проведе безплатен информационен семинар с д-р Дженгиз Чабукоглу, специалист по ортопедия и травматология с над 25 години професионален опит. Събитието се организира от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

Освен възможност за запознаване със съвременните методи за ортопедично лечение, семинарът ще предложи нещо особено ценно за семействата, които тепърва обмислят операция. Бъдещите пациенти ще могат да се срещнат и да разговарят с хора, които вече са оперирани от д-р Чабукоглу. Така ще имат възможност да научат повече за лечението и възстановяването и да получат представа за преживяванията на други семейства, преминали през подобен процес.

Кой е д-р Дженгиз Чабукоглу?

Д-р Чабукоглу е специалист по ортопедия и травматология, който работи с деца с вродени ортопедични аномалии, ДЦП, сложни деформации и разлика в дължината на крайниците.

През 2025 г. в международното научно списание JAAOS Global Research & Reviews е публикувана Cabukoglu reconstruction technique, разработена с негово участие. Техниката описва реконструктивен хирургичен подход при редки форми на тибиална и фибуларна хемимелия, който при определени пациенти може да представлява алтернатива на ампутацията.

Какви заболявания и методи ще бъдат представени?

Сред основните теми на семинара са:

ДЦП и свързаните ортопедични проблеми;

вродена луксация и дисплазия на тазобедрената става;

разлика в дължината на крайниците и методи за удължаване;

тибиална и фибуларна хемимелия;

проксимална фокална феморална недостатъчност (PFFD);

еквиноварусно ходило и други вродени деформации;

реконструктивни операции при сложни ортопедични случаи.

Д-р Чабукоглу ще представи хирургични подходи за корекция на деформации, удължаване на крайници и реконструкция при сложни вродени аномалии, както и възможностите за лечение и проследяване в Турция.

Възможност за разговор с оперирани пациенти

За родителите, които обмислят операция на детето си, разговорът с друго семейство, преминало през подобно лечение, може да бъде особено полезен.

По време на семинара участниците ще могат да се срещнат с пациенти на д-р Чабукоглу и да разговарят с тях за подготовката преди операцията, престоя в Турция, възстановяването и личните им впечатления от целия процес.

Събитието ще бъде възможност и за нова среща между специалиста и негови настоящи пациенти.

След медицинската презентация присъстващите ще могат да зададат общи въпроси на д-р Чабукоглу относно представените заболявания и методи за лечение.

При желание за индивидуална оценка на конкретен медицински случай „Медикъл Караджъ“ може да съдейства за изпращане на медицинската документация до специалиста и организиране на последващ преглед в Турция.

Как да се регистрирате?

📅 31 октомври 2026 г.

📍 София

📞 0878 500 730

🔗 Регистрация: https://forms.gle/A3AXBnkFXDN42vpr7

Участието е безплатно, но местата са ограничени. Необходима е предварителна регистрация.

Семинарът е информационен и не включва медицински прегледи, разглеждане на индивидуална медицинска документация или предоставяне на индивидуални медицински становища.