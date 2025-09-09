Изненада: Ванеса от Big Brother е омъжена (СНИМКИ)

Финалистката от последния сезон на култовото шоу Big Brother Ванеса Георгиева, премина от госпожица в госпожа. Симпатичната блондика, която събра погледите на зрителите с чар и естествена визия, вече е официално омъжена. През уикенда риалити звездата подписа граждански брак и лично сподели радостната новина пред своите фенове в социалните мрежи. Тя публикува няколко снимки, на които я виждаме с широка усмивка, държейки брачното си свидетелство. А към поста си с гордост заявява: "Вече съм госпожа!".

Макар че на кадрите съпругът ѝ не присъства, известно е, че това е Генко Цветанов – човекът, за когото тя спомена още по време на участието си в риалити формата. Припомняме, че окато беше в Къщата сподели, че има човек до себе си, а това породи множество спекулации заради близките ѝ отноения с милионер Георги Трифонов, който също заяви, че е обвързан, но с чужденка.

Ще има ли сватбена церемония?

Припомняме, че Ванеса бе сред четиримата финалити в Big Brother заедно с Георги, Гого и големия победител Марио. Момичето привлече вниманието в социалните мрежи, чрез снимките от сключения си брак. На тях тя позира в къса розова рокля с флорални мотиви и определено сияе от щастие. Русокосата дама се разходи из софийските улици, като демострира увереност и поставянето на началото на нов етап в живота си.

Ще има ли сватбено тържество и кога, очакваме да разберем скоро.

