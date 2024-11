Извънземното, Едуард Ножиците, Дракула, Алиса: Как се маскираха световните звезди за Хелоуин (ВИДЕА+СНИМКИ)

Хелоуин 2024 вече е в историята, заедно с всички притеснения относно запазването на българщината и бъдещето на децата ни. Световният отзвук от празника на Вси Светии обаче ще продължи още известно време, тъй като знаменитостите се постараха и тази година да се маскират наистина впечатляващо.

Звездите на Хелоуин

Разбира се, кралицата на празника отново беше Хайди Клум, чиито костюми за Хелоуин вече са пословични. Припомняме, че през 2023 г. Клум се маскира като шармантен паун. Тази година томподелът беше избрала впечатляващ костюм на Извънземното от едноименния филм на Стивън Спилбърг, който беше представен на специално Хелоуин събитие.

Оригинално беше хрумването и на Парис Хилтън, която представи два костюма за тази година. Първият беше вдъхновен от миналогодишния Хелоуин, когато блондинката избра да се маскира като Бритни Спиърс. Е, сега отново влезе в образа на Бритни, но от песента ѝ "Oops!... I Did It Again". Вторият костюм на Хилтън бе на Ума Търман от култовата ѝ роля в "Криминале".

Певицата Лизо пък бе избрала митичния образ на Едуард Ножиците, изигран от младия Джони Деп през 1990 г. в едноименния филм на Тим Бъртън.

С огромна доза хумор подходи Ед Шийрън, който направи грандиозен концерт през лятото в София. За Хелоуин той избра да се маскира като... себе си, но в образа на маймуна.

Хелоуинските костюми на двойката Селена Гомес и Бени Бланко също носеха "нотка" Джони Деп и Тим Бъртън, тъй като двамата бяха избрали да се представят като Алиса и Лудия шапкар от филма "Алиса в Страната на чудесата" от 2010 г.

Кристина Агилера пък заложи на класиката, маскирайките се като секси, но и доста плашещ женски Дракула.

Актрисата Ан Хатауей се "превърна" в страшна Статуя на свободата.

А Дейвид и Виктория Бекъм подходиха неочаквано скромно, като "отбиха номера" само с по една маска.

