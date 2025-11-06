Ядосана и разочарована: Кристен Стюарт с пламенна реч за равноправието на жените в Холивуд

Американската актриса и режисьор Кристен Стюарт заяви, че е „ядосана“, тъй като напредъкът за жените режисьори в Холивуд е направил крачка назад след тласъка, даден от движението #АзСъщо (#MeToo), пише Би Би Си. Звездата от „Здрач“, която дебютира като режисьор с „Хронологията на водата“, изнесе пламенна реч на обяд за жени в Лос Анджелис, даден от организацията, стояща зад наградите „Оскар“.

„Отстъплението от краткия момент на напредък е опустошително“, каза тя пред публиката. „Съвсем малко филми през миналата година са направени от жени“, добави Стюарт.

Годишният доклад The Celluloid Ceiling, който проследява развитието на жените режисьори, посочва, че 11 от 100-те най-касови филма за 2024 г. са режисирани от жени, което е спад в сравнение с 16-те филма през 2020 г.

Снимка: Getty Images

Движението #АзСъщо от 2017 г. доведе до преосмисляне в Холивуд на темата за равноправието на половете в киното.

През следващата 2018 г. само четири от 100-те най-касови филма са режисирани от жени, но този брой се е увеличил на 16 през 2020 г., след като движението #АзСъщо набра скорост. Все още няма данни за 2025 г.

Признание за историите, създаде от жени

По време на речта си Стюарт каза: „В периода след #АзСъщо изглеждаше възможно историите, създадени от и за жени, най-накрая да получат заслуженото признание. Но сега мога да свидетелствам за жестоката борба, която се води на всеки етап, когато съдържанието е прекалено мрачно, когато откровеността, с която се представят наблюденията върху преживяванията на жените, често предизвиква отвращение и отхвърляне.“

Сред гостите, които слушаха речта на Стюарт, бяха Сара Полсън, Джулия Луис-Дрейфъс, Теса Томпсън, Райли Кио, Зоуи Дъч, Клер Фой и Кейт Хъдсън, пишат от БТА.

