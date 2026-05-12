Актрисата Сиена Милър стана майка за трети път (ВИДЕО)

12 май 2026, 12:53 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Актрисата Сиена Милър сподели радостна новина – тя е станала майка за трети път. Това е второто ѝ дете с партньора ѝ Оли Грийн. Звездата разкри щастливия момент в интервю за "E! News", като с усмивка каза: "Случи се. Имам мъничко бебе в съседната стая."

44-годишната актриса вече е майка на три деца – дъщеря Марлоу, на 13 години, от бившия ѝ партньор Том Стъридж, както и още една 2-годишна дъщеря от връзката ѝ с Оли Грийн, чието име не е публично известно. Тя признава, че животът с новородено не е лесен, особено в комбинация с динамичното семейство.

"Съставянето на изречения понякога е трудно, защото почти не спя, но съм безумно влюбена в бебето си", споделя актрисата с чувство за хумор.

Предстоящо за Милър

Освен новата роля на майка, Сиена Милър има и професионални ангажименти. Тя участва в новия проект, свързан с франчайза Jack Ryan, където влиза в ролята на офицер от M6 – Ема Марлоу. В продукцията си партнира с актьора Джон Кразински, който не крие възхищението си от нея.

Филмът ще бъде достъпен в платформата Prime Video на 20 май, а актрисата се надява дори най-голямата ѝ дъщеря Марлоу да прояви интерес към проекта – въпреки че засега тя не показва особен ентусиазъм към работата на майка си.

Сиена Милър започва с модерни британски и холивудски роли, постепенно се утвърждава в сериозни драматични продукции и по-късно влиза и в големи международни франчайзи. Най-силните ѝ роли са в "American Sniper", 'Layer Cake" и "Factory Girl", които оформят репутацията ѝ като универсална актриса, способна да играе както в независими, така и в блокбъстър продукции.

Ева Петрова Редактор
