Удариха Ерик Клептън по време на концерт, музикантът напусна сцената (ВИДЕО)

Ерик Клептън прекрати концерта си в Мадрид, след като беше ударен от винилова плоча, хвърлена от публиката, което го накара да пропусне планираното бис изпълнение. 81-годишният китарист току-що беше завършил изпълнението на "Cocaine" в Movistar Arena в испанската столица миналата седмица, когато предметът беше хвърлен от тълпата и го удари в гърдите, както показва видео от инцидента, споделено в социалните медии. Кадрите показват също, че той се отдръпва за кратко след удара, преди да слезе от сцената.

Esperar más de 20 años a que venga Eric Clapton y que un exaltado precipite el final del concierto antes de tiempo al tirarle un vinilo que casi le da en toda la cara. Se marchó y ya no volvió pic.twitter.com/YH9YEGBPWG — HE REUNIDO aLA BANDA (@REVISTA_HRB) May 8, 2026

Клептън не изглежда да е ранен и по-късно изнесе концерт в Барселона в неделя. Един фен написа в X, че към него е бил хвърлен винилова плоча. След като беше ударен от предмета, Клептън не се върна на сцената за обичайното си бис изпълнение на "Before You Accuse Me" по време на първото си участие в испанската столица от 25 години насам. Според "Guitar World", песента беше избирана за финал на предишните му изяви по време на европейската част от турнето му през 2026 г. Фенове в социалните медии критикуваха зрителя, който хвърли предмета, и изразиха разочарование, че концертът е приключил без бис.

"Чаках повече от 20 години Ерик Клaптън да дойде, а някакъв превъзбуден фен съкрати концерта преждевременно, като хвърли по него винилова плоча, която почти го уцели право в лицето. Той си тръгна и повече не се върна", написа един фен в X.

Друг написа: "Завърших едно прекрасно пътуване до Португалия и Испания с концерт на Ерик Клептън в Мадрид. Бяхме лишени от бис, след като някакъв идиотски фен хвърли картонена обложка за плоча на сцената, която уцели Клептън."

Eric Clapton es golpeado por una funda de vinilo en Madrid.



Esto ocasionó que el concierto fuera terminado antes de tiempo, por lo cual no tocaron el Encore “Before you accuse me”, según estaba planeado para finalizar el show.#EricClapton#EricClaptonMadrid#ClaptonMadrid2026 pic.twitter.com/uNARB8dbJ5 — Music and Stuff (@Musicandstuff66) May 8, 2026

Европейското турне на Ерик Клептън трябва да приключи с концерти в Манхайм на 13 май, Кьолн на 15 май и Мюнхен на 17 май. След това китаристът ще се върне във Великобритания за еднократно шоу в имението Сандрингам през август, преди да започне турне в САЩ през септември. Северноамериканската част ще приключи в Остин, Тексас, на Crossroads Guitar Festival, който Клептън основава през 1999 г., за да подкрепи Crossroads Centre – центъра за лечение на зависимости, който създава в Антигуа.

Фенове замерват певци

Този инцидент следва поредица от случаи през последните години, при които изпълнители бяха уцелени от предмети, хвърлени от публиката по време на концерти. През юни 2023 г. Бебе Рекса беше ударена в лицето от мобилен телефон в Ню Йорк, в резултат на което певицата остана с посинено око и се наложи да й бъдат поставени три шева. През 2024 г. тя изгони зрител, който според твърденията се опитал да хвърли предмет по нея на сцената в Норвегия.

Месец по-късно Хари Стайлс беше ударен в лицето от хвърлен предмет по време на концерт във Виена, а поп-рок певицата Пинк остана шокирана, когато един фен хвърли на сцената нещо, за което тя твърдеше, че е торбичка с праха на майка му. Няколко дни по-късно певицата Ава Макс заяви, че предполагаем натрапник на сцената "я е ударил толкова силно" по време на шоу в Лос Анджелис, че ѝ е одраскал вътрешната част на окото, докато кънтри-поп певицата Келси Балерини беше ударена в лицето от гривна на приятелството, хвърлена от фен по време на концерта й в Айдахо, припомня "The Independent".