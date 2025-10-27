Войната в Украйна:

Като Деми Ловато: Защо заподозряха Дара в плагиатство (ВИДЕА)

27 октомври 2025, 15:30 часа 0 коментара
Като Деми Ловато: Защо заподозряха Дара в плагиатство (ВИДЕА)

В последните дни в българските музикални и лайфстайл медии се разпространяват слухове, че песента на Дара "Нищо повече" е подложена на обвинения в плагиатство. Според публикации и потребителски коментари в социалните мрежи, част от слушателите смятат, че мелодията на песента напомня твърде силно на хита на американската поп звезда Деми Ловато "Skyscraper". Това сравнение бързо набра популярност онлайн и предизвика оживени дискусии относно оригиналността на композицията и границата между вдъхновението и копирането в съвременната поп музика.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от DARA (@darnadude)

Случайност или доза заимстване?

Слуховете се появиха в социалните мрежи и различни онлайн медии.

Според публикациите баладичната песен на Дара е започнала да предизвиква не само възхищение, но и сериозни въпроси. Нещо повече - наред с подозренията за заимстване на идея от творчеството на Деми Ловато, се смята, че "Нищо повече" е потенциален вариант за евентуално бъдещо участие на България в конкурса "Евровизия".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: След критиките за тялото ѝ: Нели Фуртадо приключва с музиката (ВИДЕО)

Слушатели и фенове отбелязват, че мелодията и аранжиментът на "Нищо повече" звучат "твърде познато" и напомнят на "Skyscraper" на Деми Ловато. Сред авторите на песента на "Нищо повече" фигурират имената на Анне-Джудит Стоке Вик и Мартин Клевеланд – част от международен екип с опит в световната поп индустрия, чийто принос допълнително подхранва спекулациите за възможно творческо влияние или сходство с други популярни композиции.

В същото време медиите подчертават, че не става дума за доказано плагиатство, а по-скоро за "въпрос на сходство", като остава неясно дали то е плод на случайност или на съзнателна творческа препратка.

Дали приликата между двете песни е просто случайна или действително може да се говори за доза заимстване – оставяме на слушателите сами да направят своята преценка.

Още: Заподозряха Тейлър Суифт в използването на изкуствен интелект за новия ѝ албум (ВИДЕО)

Важно е да се отбележи, че не е публикувано официално становище, нито е подадено съдебно искане, нито българските или международни авторски организации са излезли с ясно становище по случая. Публикациите засега се базират на медиен интерес и коментари в публичното пространство, а не на документирани факти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Деми Ловато DARA Дара
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес