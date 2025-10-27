Като Деми Ловато: Защо заподозряха Дара в плагиатство (ВИДЕА)

В последните дни в българските музикални и лайфстайл медии се разпространяват слухове, че песента на Дара "Нищо повече" е подложена на обвинения в плагиатство. Според публикации и потребителски коментари в социалните мрежи, част от слушателите смятат, че мелодията на песента напомня твърде силно на хита на американската поп звезда Деми Ловато "Skyscraper". Това сравнение бързо набра популярност онлайн и предизвика оживени дискусии относно оригиналността на композицията и границата между вдъхновението и копирането в съвременната поп музика.

Случайност или доза заимстване?

Слуховете се появиха в социалните мрежи и различни онлайн медии.

Според публикациите баладичната песен на Дара е започнала да предизвиква не само възхищение, но и сериозни въпроси. Нещо повече - наред с подозренията за заимстване на идея от творчеството на Деми Ловато, се смята, че "Нищо повече" е потенциален вариант за евентуално бъдещо участие на България в конкурса "Евровизия".

Слушатели и фенове отбелязват, че мелодията и аранжиментът на "Нищо повече" звучат "твърде познато" и напомнят на "Skyscraper" на Деми Ловато. Сред авторите на песента на "Нищо повече" фигурират имената на Анне-Джудит Стоке Вик и Мартин Клевеланд – част от международен екип с опит в световната поп индустрия, чийто принос допълнително подхранва спекулациите за възможно творческо влияние или сходство с други популярни композиции.

В същото време медиите подчертават, че не става дума за доказано плагиатство, а по-скоро за "въпрос на сходство", като остава неясно дали то е плод на случайност или на съзнателна творческа препратка.

Дали приликата между двете песни е просто случайна или действително може да се говори за доза заимстване – оставяме на слушателите сами да направят своята преценка.

Важно е да се отбележи, че не е публикувано официално становище, нито е подадено съдебно искане, нито българските или международни авторски организации са излезли с ясно становище по случая. Публикациите засега се базират на медиен интерес и коментари в публичното пространство, а не на документирани факти.