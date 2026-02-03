Оставете животните извън "Грами": Изпълнението на Сабрина Карпентър разгневи зооактивистите (ВИДЕО)

Освен скандалните тоалети на знаменитостите по време тазгодишната церемония на наградите "Грами", най-обсъждани бяха изпълненията на някои от певците, които излязоха на живо пред публиката. Едно от тях обаче предизвика сериозна дискусия онлайн и дори се превърна в обект на критика от страна на защитниците на животни. Въпреки че многобройните фенове аплодираха силно сценичното шоу, което направи Сабрина Карпентър, тя си навлече и острата реакция на организацията за защита правата на животните PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

В социалните мрежи зооактивистите изразиха мнението си относно представянето на Карпентър.

Снимка: Getty Images

Самото изпълнение на Карпентър беше визуално впечатляващо - тя се появи със сценичен костюм в бяло, вдъхновен от пилотски униформи, а сцената беше оформена като летищен терминал с декорации и много танцьори.

Докато изпълняваше песента си "Manchild", тя извади бял гълъб, който в края на сингъла отново се появява. Именно използването на птицата в сценичното представяне на Карпентър предизвика недоволството на PETA - запомнящ се и доста противоречив момент.

На страниците си в социалните мрежи представители на организацията осъдиха Карпентър, наричайки използването на живата птица "детинско поведение" и "жестоко". "Оставете животните извън "Грами", е призивът на PETA.

Did Sabrina Carpenter really just bring a bird on stage in 2026?! The Manchild singer is giving childlike behavior. Leave animals out of the #GRAMMYs! Posted by PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on Sunday, February 1, 2026

Организацията за защита на животните даде и достатъчно обосновани аргументи: ярките светлини и силните шумове на музикалното шоу могат да стресират птицата; освен това, използването физически на животното пред огромна публика не е етично. От PETA са категорични, че за доброто състояние на птицата тя трябва "да лети свободно", а не да бъде използвана като "сценичен реквизит".

След шоуто видеоклипове и изображения циркулираха в TikTok, X (бивш Twitter) и Reddit — някои споделяха мнение, че птицата е тренирана и не е изглеждала стресирана, докато други изразяваха загриженост, че животното е било подложено на ненужен стрес в шумна среда.

В някои коментари дори се появи и хумористичен тон, но основният дебат онлайн беше именно за етичната страна на използване на живи животни в развлекателната индустрия.

Реакцията към Лейди Гага

PETA остро критикува и Лейди Гага, която се появи на червения килим в тоалет, направен изцяло в пера.

Организацията подчертава, че независимо колко артистично или впечатляващо изглежда едно шоу, животните не трябва да бъдат включвани в сценични ефекти, защото тяхното благосъстояние е застрашено.