Кевин Спейси се разплака в ефир: Разорен е и продава дома си (ВИДЕО)

Ключов момент от интервюто бе, когато водещият и гостът стигат до темата за дома на Кевин Спейси. "Къде живееш сега?" пита водещият, а актьорът не успява да се овладее и се разплаква. А след това обяснява, че само преди дни домът му е бил продаден и той трябва да си събере вещите.

В разговора Спейси признава още, че всъщност дължи адски много пари заради съдебните дела, през които премина, и не може да покрие разходите си. "Колко пари имаш в момента?", пита Морган, а Спейси отговаря: "Николко".

И все пак големият актьор не е изпаднал съвсем в песимистични мисли и заявява, че единственият начин да се справи със ситуацията е да започне отново да работи. Или както той самият казва: "Да се кача отново на коня!".

