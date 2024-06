Княгиня Калина преди и след: От крехка принцеса до фитнес машина (СНИМКИ)

Припомняме, че през месец август 2023 г. Калина, под влиянието на алкохол, предизвика лека катастрофа с автомобила си на паркинг. Тогава интересът към нея се засили неимоверно, а на погребението на Цар Фердинанд I Калина окончателно привлече вниманието върху себе си заради изваяните си ръце.

Ако тръгнете да сравнявате нейни снимки от години назад с последните ѝ публични появи, неизменно ще се зачудите откъде са дошли многото физически промени у Калина. И, разбира се, ще започнете "разследването" от лицето ѝ.

Въпреки многото спекулации, че Калина е попаднала в "капана на пластичните операции", тази информация не е вярна. През 2018 г. Китин Муньос дава интервю за испанското издание "HOLA", в което обяснява на какво се дължи променената визия на съпругата му и защо носът ѝ е така различен. Ето какво казва той: "Когато е била на 8 години, тя си чупи два зъба. През 1999 г., докато учи изкуства в Лондон, тя посещава зъболекар, за да си сложи импланти, но лекарят пробива прекалено много в основата на костта. Това предизвикало сериозни проблеми, инфекция и нова операция. Когато през 2000 г. бяхме на експедиция, инфекцията се завърна. Никой не смяташе, че е нещо сериозно, защото на пръв поглед изглеждаше дреболия. Един моряк дори я посъветва да плакне лицето си всеки ден с морска вода и тя го правеше. Дните си минаваха и въпреки болката и дискомфорта, тя се бореше посредством антибиотици и обезболяващи. Поради факта, че бяхме на експедиция и нямаше как да посети болница, проблемът на Калина сериозно се задълбочи и състоянието ѝ се влоши, като дори засегна едното ѝ око. Трябваше да я евакуираме, за да бъде оперирана по спешност, а приоритет при операцията бе да се почисти инфекцията. Това доведе до щети по лицето ѝ, които тогава сметнахме, че не са толкова важни, тъй като трябваше да спасим носа и окото. Това е истината по темата за носа на Калина. Всички абсурдни теории за различни операции и естетични процедури на Калина са нищо повече от измислици", казва Китин Муньос в интервюто.

