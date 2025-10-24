Коеджикова след "Игри на волята": Хората се озлобиха, животните са по-човечни и умни (ВИДЕО)

След отпадането на ветеринарната лекарка Десислава Коеджикова от "Игри на волята", тя бе следващия гост в подкаста на екстремния риалити формат. Освен участието си в предаването, тя говори и за живота извън телевизията. От малка мечтае да лекува животни, въпреки че баща ѝ е бил категорично против. Днес тя има собствена клиника, около 2 000 кошера с пчели и живот, разпределен между залата, работата и маратоните. "Животните проявяват повече човечност - хората много се озлобихме", казва тя с усмивка, която прикрива умората от недоброжелателите в обществото.

С любов към животните

Разбира се, като всички риалити участници и д-р Коеджикова е често коментирана от феновете на предаването. От подкаста "След Игрите" стана ясно, че доста хора я наричат "краварката", когато говорят за нея. Десислава обаче признава, че не се обижда от подобни изказвания. За мен това не е обидно. Напротив - даже е гордост за мен да ме нарекат по този начин, защото аз абсолютно честно си изкарвам парите с труд, пот и с любов към животните". Тя подчерта, че наистина е намерила това, което я прави щастлива и прави това, което обича.

"Така направих клиниката си, така че хората като дойдат, да се почувстват като вкъщи", коментира тя за сбъднатата си мечта да бъде хирург.

Д-р Десислава Койджикова е е на 36 години и е ветеринарен лекар с неспирен дух и жажда за приключения. Освен отдадена на професията си, тя е и върл фен на спорта и планинското бягане и маратоните.