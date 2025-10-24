Последният пълноправен участник в "Игри на волята" 7 е ясен (ВИДЕО)

Младият виртуоз Недялко сбъдна голямата си мечта и спечели място във Войната на племената на "Игри на волята" след победа в последната битка на тайните изгнаници от Блатото. Той надделя над муай-тай състезателката Мартина Гордиенко и ветеринарния специалист д-р Десислава Коеджикова, слагайки край на тяхното участие в надпреварата. Към кое племе ще се присъедини Дечо, феновете на екстремното риалити ще научат съвсем скоро.

Пореден племенен съвет за Сините

Припомняме, че Радостина, която дълго време прекара на територията на Блатото, също успя да си извоюва място сред участниците в племената. Не след дълго обаче, по време на племенния съвет от сряда, тя беше номинирана и отново ще трябва да се бори за оцеляването си на Арената.

Денят за участниците започна с оспорвана битка за неприкосновеност между племето на Феномените и това на Лечителите. След убедително начало, Зелените позволиха на своите съперници да се върнат в дуела. Миньорът-веселяк Чикагото обаче сложи край на спора с решаваща точка срещу програмиста Алекс и гарантира на Сините нов племенен съвет.

Сбирката около огъня на номинациите за Феномените протече без изненади. След неубедителното си представяне тази седмица, новодошлата Гизем и лъчезарната Наталия събраха негативния вот на своите съотборници. Те бяха изпратени на битка за оцеляване, в която ще се изправят срещу номинираните от Завоевателите.

