Конфликт от миналото: Кърт Ръсел разказа за трудни моменти с Мишел Пфайфър на снимачната площадка

Холивудската звезда Кърт Ръсел разказа за трудностите по време на снимките на криминалната драма "Tequila Sunrise", в която си партнира с Мишел Пфайфър и Мел Гибсън. В интервю за списание "People", дадено по време на промоционални събития за сериала "The Madison", Ръсел признава, че между Пфайфър и покойния сценарист и режисьор Робър Таун е имало сериозни творчески разногласия по време на работата по филма от 1988 г. Според актьора той често е изпълнявал ролята на посредник между двамата.

"Имаше трудности между Мишел и Таун, ако трябва да бъда честен", споделя Ръсел пред "People", като допълва, че именно тази ситуация е сближила него и актрисата.

Kurt Russell Says Helping Manage 'Difficulties' on 'Tequila Sunrise' Set Led to a 'Strong Relationship' with Michelle Pfeiffer (Exclusive) https://t.co/mG7K03gXaY — People (@people) June 7, 2026

Пред Entertainment Weekly, Ръсел разказва, че често е бил своеобразен "мост" между режисьора и Пфайфър. Въпреки напрежението на снимачната площадка, двамата актьори са изградили трайно приятелство, което продължава и днес.

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Интересното е, че самата Пфайфър наскоро определи Ръсел като свой "съратник в битката" по време на снимките на "Tequila Sunrise". По думите ѝ той е бил човекът, който е поддържал духа ѝ в трудните моменти и е внасял настроение на снимачната площадка.

Ръсел издаде любопитните подробности покрай съвместната му работа с Пфайфър в сериала "The Madison", където двамата отново си партнират близо четири десетилетия след "Tequila Sunrise".

Снимка: Getty Images

Макар някои таблоиди да представиха случая като голям скандал, публикациите описват ситуацията по-скоро като творческо напрежение и различия в работния процес, отколкото като открит конфликт. Ръсел не отправя критики към нито една от страните и подчертава, че от преживяното са произлезли силни професионални и лични отношения.

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