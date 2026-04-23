Край с предишната Виктория Бекъм: Не е същата след семейните скандали (СНИМКИ)

Виктория Бекъм отново е блондинка - почти десетилетие след като за последно носеше впечатляващ платинен, асиметричен боб по време на WAG ерата си около 2007 г. Макар че през последните години модната дизайнерка изсветляваше характерната си тъмнокестенява коса с нюанси на медено русо и "бронд" омбре, на 21 април тя навлезе в нов етап от визията си, като представи по телевизията свежа трансформация с мек, маслено рус цвят.

Бившата звезда от Spice Girls сподели и кадри в социалните мрежи, в които показа новия си наситен златисто рус цвят на косата - преливащ от кремави руси краища към малко по-тъмни кестеняви корени.

Децата на първо място

Тази седмица темата за майчинството е особено актуална за Виктория Бекъм, която вече наруши мълчанието си и говори за отчуждението в семейството от 27-годишния им син Бруклин Бекъм, който през януари направи серия от разкрития за разрива помежду им.

При гостуването си в Today with Jenna & Sheinelle във вторник, 21 април, където я видяхме в "новата ера на блондинка", Виктория Бекъм отново подчерта, че поставя "децата си на първо място" въпреки напрежението.

"Обичаме децата си толкова много и винаги сме се фокусирали върху това да ги защитаваме, но също така се смеем много. Дейвид Бекъм е наистина много, много забавен.", цитират я от "People".

Тя и съпругът ѝ, бившият футболист Дейвид Бекъм, имат четири деца: Харпър Бекъм, Бруклин Бекъм, Ромео Бекъм и Круз Бекъм.

