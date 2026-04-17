Майчино сърце не трае: Виктория Бекъм с първи думи за отношенията ѝ с Бруклин

17 април 2026, 10:54 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вече повече от три десетилетия Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм се справят с живота под интензивните светлини на прожекторите, изграждайки световна марка, основана на семейството, успеха и контрола. През последните месеци обаче този имидж беше подложен на изпитание както никога досега, след като разривите в отношенията им с най-големия им син Бруклин Бекъм станаха обществено достояние.

Сега Виктория за първи път коментира ситуацията, давайки сдържан отговор, който отразява както деликатността на въпроса, така и границите на това, което може да се каже.

"Мисля, че винаги сме обичали децата си толкова много", каза тя в неотдавнашно интервю за "The Wall Street Journal". "Винаги сме се опитвали да бъдем най-добрите родители, които можем да бъдем." Тя избегна да спомене Бруклин директно, но контекстът беше недвусмислен.

Коментарите ѝ идват само няколко месеца, след като Бруклин публично заяви, че не иска да се помири със семейството си, след поредица от обвинения, които засилиха отдавнашните напрежения.

Бруклин и Виктория Бекъм през 2015 г., снимка: Getty Images

Разривът между Бруклин и родителите му се задълбочиха след сватбата му с актрисата Никола Пелц през 2022 г., като съобщенията за разногласия постепенно отстъпваха място на по-видимо отчуждение. Това напрежение достигна критична точка по-рано тази година, когато Бруклин публикува дълго изявление, в което изрази своето недоволство. "Не искам да се помиря със семейството си", написа той, добавяйки, че "за първи път в живота си заставам зад себе си". 

Той също така обвини родителите си, че се опитват да контролират публичния образ на семейството и да се намесват в личния му живот – твърдения, които привлякоха широко внимание и поставиха семейство Бекъм в центъра на един изключително личен публичен спор.

Отговорът на Виктория не засяга директно тези твърдения. Вместо това той пренасочва разговора към родителството и гледната точка, като набляга на намерението, а не на детайлите.

Различно предизвикателство с порастването на децата

В коментарите си Виктория посочи променящата се природа на семейната динамика, особено когато децата преминават в зрелостта.

"Да си родител на растящи деца и пораснали деца, боже, това е много различно от това да имаш малки деца", каза тя. "Опитваме се да правим най-доброто, на което сме способни." Тази забележка отразява лека промяна в тона, като признава, че контролът става все по-неясен с порастването на децата, особено в семейство, което е прекарало голяма част от живота си под светлината на прожекторите. За семейство Бекъм това предизвикателство се усилва от световното внимание и постоянния медиен интерес.

Виктория сподели и размислите си за по-широката реалност на отглеждането на семейство при такива условия. "Ние сме под светлината на прожекторите от повече от 30 години", каза тя. "Всичко, което някога сме се опитвали да правим, е да защитаваме децата си и да ги обичаме." 

Въпреки спорадичните жестове, включително публикации в социалните медии и семейни празници, няма почти никакви признаци за пробив. Бруклин и съпругата му до голяма степен са се дистанцирали, изграждайки живот далеч от Обединеното кралство и отсъствайки от ключови семейни моменти. Коментарите на Виктория подсказват желание за деескалация, а не за конфронтация, като се фокусират върху единството по принцип, дори и на практика раздялата да продължава. Това е деликатен баланс, който отразява както личните емоции, така и обществената отговорност.

Засега ситуацията остава нерешена. Но като проговори публично, макар и с умерени думи, Виктория даде сигнал, че историята все още се развива и че зад заглавията фокусът остава върху семейството, колкото и сложно да е това, пише "Marca".

Яна Баярова
