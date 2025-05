Кралски тайни: Желязната стая на Чарлз в любимото му имение

Крал Чарлз III разполага с много изходи за евакуация в случай на спешност, но един от най-впечатляващите е „желязната стая“ в имението Хайгроув Хаус, съобщи HELLO!.

Повече за специалната стая

Ако нещо се случи, докато той е в частния си имот в Глостършир, който заема специално място в сърцето му, на първия етаж има тайна паник стая, облицована със стомана, където той може да се укрие заедно с жена си кралица Камила с всичко необходимо за продължителен период от време.

Според Брайън Хой в кралската биография „Not in Front of the Corgis“ („Не пред коргитата“): „Ако останалата част от къщата бъде разрушена, тази стая ще падне непокътната на приземния етаж“.

„Стаята с размери 6 на 6 метра съдържа медицински консумативи и провизии. Включително контейнери с кръвната група на Чарлз и Камила, дълготрайни храни и напитки, оръжейна, радиопредаватели, оборудвани да приемат сигнал дори през стоманените стени, пречистватели на въздуха и химически тоалетни.“, добави той.

Крал Чарлз закупил имота през 1980 г. и бързо го показал на тогавашната си приятелка принцеса Даяна, като я помолил за съвети за интериора.

Даяна според слуховете сметнала искането за „доста неподходящо“, като се има предвид, че двамата се сгодиха едва през 1981 г. След кралската сватба бившата двойка заживяла в къщата с 9 спални и 6 бани заедно с двамата си сина, принц Уилям и принц Хари.

Смята се, че основното жилище на Чарлз и Камила, Кларънс Хаус в Лондон, също има паник стая, а Бъкингамският дворец има още повече тайни. Скрита врата в Бялата гостна в Бъкингамския дворец води до държавните апартаменти, подземни тунели, които според слуховете свързват Уайтхол и Парламента, построени по време на Първата световна война, предлагат инкогнито изход, а скрита хеликоптерна площадка позволява на частния хеликоптер на монарха да каца.

Чарлз може по същия начин да напусне незабелязано, ако се намира в Уиндзорския замък, благодарение на тайния проход в замъка.

В документален филм на "Би Би Си", „Дворците на кралицата“, Фиона Брус разкрива скромна стая в 900-годишната сграда, като казва: "Това е офис, скрит в ъгъла на Уиндзорския замък. Но погледнете тук. Под килима откриваме дървен люк, водещ към таен тунел. Като с магия, просто повдигнете това и средновековният замък се появява", добавя тя.

Източник: БГНЕС