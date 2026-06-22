Крисия е готова да представи България на "Евровизия" догодина (ВИДЕО)

Младата ипълнителка Крисия, която преди години покори сцената на детската "Евровизия" и трогна с таланта си десетки хиляди българи у нас и по света, днес е напълно готова за голямата сцена на песенния конкурс. Това заяви самат тя в интервю за "Тук и сега" по NOVA през изминалия уикенд. "Ако днес ме поканят да представя България на "Евровизия", абсолютно бих приела. Това е един от концертите, които стартираха моя професионален живот.", сподели Крисия.

Певицата подчерта, че песента "Планетата на децата", с която представи страната на детската "Евровизия" през 2014 година, завинаги остава неин пътеводител. "Работила съм с такива професионалисти през годините, толкова много бих дала и искам да лекувам хората с музиката си. "Планетата на децата" винаги е част от мен. Тя е една прекрасна композиция от емоционалност, хъс, смелост и тя е може би двигателят на сегашната ми музика. Смятам, че е дала един прекрасен повод да продължа напред", каза още тя.

Днес, все още известна като "детето чудо", порасналата Крисия вярва в собствения си потенциал и се стреми към покоряването на нови музикални върхове. Тя обясни, че винаги е усещала музиката като "своето нещо". "Винаги ще преследвам по-големи и по-големите сцени. Смятам, че всеки български артист не трябва да спира да вярва, че може да присъства в тази зала. Няма нещо невъзможно с всички големи сцени, които ме очакват”, категорична е певицата.

Още: След триумфа на Евровизия: Българите се гордеят с DARA

Освен за опита, който детската "Евровизия" ѝ дава, Крисия говори и за най-новите си музикални проекти. Миналата година тя издаде три песни - "Нежност", "Феромони" и "Мисля за теб". "Това са авторски песни, в които открих себе си и излях чувствата си. Тези песни са тази терапия, от която всеки един човек има нужда. Надявам се хората да се припознават в музиката ми, защото това е целта. Моите песни разказват за един път, от който не трябва да ни е страх, всички слабости, които изпитваме, цялата болка, с която ни среща светът - не да се затваряме в нея, а да я пускаме, да продължаваме напред и да не спираме да мечтаем. Мечтата е най-големият двигател", вярва Крисия.

Още: Еуфория! DARA предизвика истински фурор и на гръцката сцена (ВИДЕА)

За любовта, която я вдъхновява

Крисия разказа и как любовта ѝ със звездата на България в моторните спортове Никола Цолов я окрилява. "Обгръща ме с една много интересна смелост, която ме кара да не спирам да вярвам в себе си. Той е изключително амбициозен, вярва в пътя си и ми показва пътя доста често. Изпитвам сигурност, която ми дава опора в това, което правя. Вдъхновява ме да пиша различна музика и да се изразявам по друг начин".

Още: Млада и мъдра: Крисия сподели за уроците от предателствата