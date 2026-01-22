Кристин Дейвис: "Просто ей така" не е финалът на "Сексът и градът"

Въпреки че "Просто ей така" официално приключи с третия си сезон, звездата от "Сексът и градът" Кристин Дейвис не вярва, че това е окончателният край на емблематичния франчайз. По време на неделния епизод на подкаста "Are You A Charlotte?" актрисата обсъди финала на сериала заедно със своя бивш колега Марио Кантоне, познат на публиката с ролята си на Антъни Марантино. Кантоне открито заяви, че е искал още един сезон, а Дейвис напълно се съгласи с него.

"Не ме интересува какво казва който и да е - това не беше финал на сериал. Това беше финал на сезон", категоричен бе Кантоне, а Дейвис подкрепи мнението му, признавайки, че и тя е искала продължение.

Kristin Davis doesn't believe that the last episode of 'And Just Like That' was the last we'll see of 'Sex and the City': 'In my mind, we will do something else.' https://t.co/KdEykm0WE1 — Entertainment Weekly (@EW) January 20, 2026

Още: Звездите от "Сексът и градът" запознаха децата си на червения килим (ВИДЕА)

Актрисата сподели също, че все още не е гледала последния епизод. "В отрицание съм и бих искала да остана така", каза тя с усмивка. По думите ѝ обаче има усещане, че историята може да продължи под някаква форма. "Не мисля, че ще е цял сезон, но вярвам, че ще направим нещо друго", допълни Дейвис, макар да подчерта, че ситуацията около правата и бъдещето на франчайза остава неясна.

Kristin Davis isn't ready to say goodbye to Charlotte: See what she says about the end of And Just Like That... and its controversial finale. https://t.co/fdbWX8Mroc — TVLine.com (@TVLine) January 21, 2026

Катастрофалният последен епизод

Дейвис разкри, че се е срещала няколко пъти с шоурънъра на "Просто ей така" Майкъл Патрик Кинг, който обаче не е намеквал за продължение. Самият Кинг заяви пред "The Hollywood Reporter", че е "затворил книгата" по отношение на нови спинофи или филми, фокусирани върху Кари Брадшоу. Въпреки това той напомни, че и финалът на "Сексът и градът" първоначално е бил замислен като окончателен край: "Когато затворихме "Сексът и градът", мислехме, че всичко е приключило. И точно така - отново се върнахме."

Още: Престижни награди за Сара Джесика Паркър и Хелън Мирън

Финалът на "Просто ей така" обаче не беше приет еднозначно от критиката. В телевизионното си ревю за "The Hollywood Reporter" Робин Бар определи края на сериала като разочароващ, заявявайки, че той "приключва катастрофално". Според нея последният епизод е изпълнен с излишни сцени и персонажи без значение, а цялостното усещане е за разпилян и претрупан разказ, лишен от реална посока.

Снимка: HBO България

Въпреки критиките и липсата на официални планове, надеждата за ново завръщане на героините от "Сексът и градът" остава жива - поне в съзнанието на Кристин Дейвис и верните фенове на сериала.