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Куентин Тарантино покани Саша Барън Коен за роля в първата му пиеса

13 октомври 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Куентин Тарантино покани Саша Барън Коен за роля в първата му пиеса

Актьорът от "Борат" Саша Барън Коен ще участва в нова пиеса в лондонския Уест Енд от холивудския режисьор Куентин Тарантино, съобщи BBC. "Кавалерът перко", чието действие се развива в Европа през 30-те години на 19-и век, беше обявена по-рано тази година и е първата пиеса, написана за сцена от американския режисьор, който също така сам ще я режисира. Барън Коен заяви, че е "изключително щастлив" да работи с Тарантино, казвайки: "Когато най-добрият режисьор в света се обажда, не задаваш въпроси."

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Режисьорът, най-известен с класическите филми за насилие "Криминале" и "Глутница кучета", заяви, че е "нетърпелив да подари на Уест Енд страхотна вечер". Премиерата на пиесата е насрочена за март следващата година, като билетите вече са в продажба. Продукцията беше обявена през март тази година като "шумна комедия за измама и маскировка, вдъхновена от грандиозните епоси на сцената и екрана".

Куентин Тарантино, снимка: Getty Images

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54-годишният Барън Коен е известен със самостоятелно създадените си комични герои, включително скандалния пародийно-жесток гангстер Али Джи, казахстанския репортер Борат Сагдиев и австрийската модна икона Бруно Гехард. Той е спечелил две награди БАФТА и три награди "Златен глобус", както и е номиниран за три "Оскар"-а и шест награди "Еми".

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Режисьорът Куентин Тарантино многократно е говорил за плановете си да се оттегли от киното, след като направи 10 филма. Досега е направил девет и е спечелил два "Оскар"-а, за сценария на "Криминале" и "Джанго без окови". Тарантино разкри плана си да постави пиеса през 2025 г., припомня БГНЕС.

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звезди Саша Барън Коен Куентин Тарантино пиеса
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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