Легендата Джеръми Кларксън призна, че се бори с рак

Телевизионният водещ Джеръми Кларксън съобщи, че е диагностициран с рак на простатата. Новината стана известна в последния епизод на шоуто Clarkson’s Farm, което през последните години се превърна в един от най-популярните телевизионни формати във Великобритания.

Бившият водещ на Top Gear, който беше лице на предаването между 1988 и 2015 г., разказа пред екипа на фермерското риалити, че е научил диагнозата си още през май.

"Имам рак. Знам от май насам", каза Кларксън. Той припомни, че тогава е преминал през медицински прегледи, след което за кратко е прекъснал участията си, за да се подложи на биопсия. Още: "Направо си бях умрял": Джеръми Кларксън е претърпял спешна сърдечна операция

"Оказа се рак и е агресивен. Но е открит в много ранен стадий", обясни телевизионната звезда.

Кларксън допълни, че предстои да претърпи операция. По думите му интервенцията няма да бъде продължителна, но все пак ще се отрази на работния график на продукцията.

"Обещавам, че ще бъда добре", увери той.

Засега не е известно кога точно е заснет епизодът и как се развива лечението му след направените разкрития. Още: Кога можем да гледаме новото шоу на триото от Top Gear (Видео)

В същото време Кларксън предупреди зрителите, че финалните епизоди на петия сезон ще бъдат емоционални.

"Ако лечението е успешно, ще се видим в шести сезон. Ако не е - няма. Грижете се за себе си", каза той.