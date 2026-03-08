Лайфстайл:

Лейди Гага разкри кога ще бъде сватбата ѝ

08 март 2026, 14:22 часа 0 коментара
Лейди Гага обяви, че сватбата ѝ с годеника Майкъл Полански предстои "скоро". Певицата сподели новината по време на живото предаване "Романтик Радио" на Бруно Марс в радио iHeart. Годениците обмислят интимна церемония - без голямо тържество. "Не искаме наистина голяма сватба, но искаме да ѝ се насладим. В много отношения вече се чувстваме женени", заяви Полански.

Двойката е насочила поглед към датата след края на турнето Мейхъм Бол Тур на Гага, което приключва на 13 април в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.

Годежът не спира кариерата

Майкъл Полански и Лейди Гага, снимка: Getty Images

Гага и Полански се сгодиха "няколко месеца" преди певицата да обяви новината на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Завършилият Харвард Полански първоначално е предложил брак с листо трева, преди да купи годежен пръстен за 2 милиона долара, разкри Гага миналата година, припомня БГНЕС.

В началото на месец февруари Лейди Гага се превърна в най-голямата изненада на Супербоул 2026, когато изпълни салса версия на хитовия си сингъл "Die With A Smile", като за случая Бед Бъни замести дуетния ѝ партньор Бруно Марс.

