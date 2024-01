Лени Кравиц ще получи отличието "Музикална икона" на наградите "Изборът на публиката"

Известен с хитовете си "American Woman", "Fly Away" и "Are You Gonna Go My Way", Кравиц също се очаква да изнесе концерт във вечерта, която чества любимците на феновете в областта на киното, телевизията и музиката.

За безкрайния талант на Лени Кравиц

"С 11 студийни албума в десетилетната си кариера Лени Кравиц се е утвърдил като световна рок суперзвезда", казва в изявление Джен Нийл - изпълнителен вицепрезидент на събитията на живо и специалните програми в NBCUniversal Entertainment.

"Независимо дали пише и изпълнява собствените си хитове, или работи зад кулисите, пишейки за други величия в бранша, музикалната дарба на Лени е наистина несравнима. Развълнувани сме да го почетем като тазгодишната музикална икона и очакваме с нетърпение да видим какво ще ни представи на сцената", допълни Нийл.

Следващият му албум - "Blue Electric Light", ще бъде издаден на 24 май. Именно от този албум е парчето "TK421", в чийто клип Лени Кравиц се разхожда чисто гол.

