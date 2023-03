Майката на Пике стиска лицето на Шакира и я кара да млъкне (ВИДЕО)

Покрай новината, че Шакира ще се мести да живее в Маями заради нов мистериозен мъж в живота си, в интернет пространството се появи стар, но позабравен клип, който преди време предизвика редица коментира относно отношенията между Шакира и нейната свекърва Монсерат Бернабеу.

Във видеото се виждат Жерар Пике, майка му, която е лекар, и Шакира да стоят в някакъв подземен паркинг и да си говорят. В един момент майката на Пике хваща и стиска за лицето Шакира, а след това веднага ѝ прави знак да млъкне с пръст върху устата си. След секунда Бернабеу продължава разговора, все едно нищо не е било. Прави впечатление, че Шакира изобщо не е изненадана или шокирана от действията на тогавашната си свекърва, което ни навява на мисълта, че подобни агресивни действия са се случвали и друг път. Жерар Пике също не реагира.

