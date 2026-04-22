Марая Кери отново пренебрегната: "На кого му пука? Имам си фенове"

22 април 2026, 13:06 часа 0 коментара
Марая Кери заяви, че не се притеснява, след като отново беше пренебрегната от Залата на славата на рокендрола. Певицата не беше избрана за включване в прочутата музикална институция за трета поредна година. В интервю за TMZ в Ню Йорк на 20 април тя беше попитана дали се чувства разочарована, че отново е пропусната. Тя отговори кратко: "Не". Звездата продължи, като подчерта, че това не ѝ влияе особено. "Обичам феновете си, винаги. На кого му пука? Дайте ги на някой друг, чудесно", каза тя на репортера, преди да ѝ припомнят дългия списък с отличия.

Петкратната носителка на "Грами" придоби право да бъде включена в Залата на славата на рокендрола през 2016 г. и получи първата си номинация през 2024 г. Въпреки рекордната си кариера, включваща 19 сингъла номер едно в Billboard Hot 100 и шест албума, оглавили класацията Billboard 200, тя все още не е приета в залата.

Марая Кери наскоро издаде 16-ия си студиен албум "Here for It All" през септември.

Номинирани, но без достатъчно гласове

Сред включените в Залата на славата на рокендрола тази година са Oasis, Фил Колинс, Wu-Tang Clan, Били Айдъл, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Шаде и покойният Лутър Вандрос.

Марая Кери не беше единствената – Лорин Хил, Пинк, Шакира, Джеф Бъкли, The Black Crowes, INXS, New Edition и Мелиса Етъридж също бяха номинирани, но не успяха да съберат достатъчно гласове.

Церемонията по въвеждането в Залата на славата за 2026 г. ще се състои на 14 ноември в Лос Анджелис, а през декември ще бъде излъчена по ABC и Disney+, припомнят от БГНЕС.

Ева Петрова
