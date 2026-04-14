Залата на славата на рокендрола представи новите си попълнения за 2026 г.

За трета поредна година бяха обявени изпълнителите, които ще влязат в Залата на славата на рокендрола, съобщи списание "Билборд". Анонсът направиха тв водещия Раян Сикрест и приетият в Залата Лайънъл Ричи по време на музикалното предаване "Америкън айдъл".

От 17 номинирани артисти тези, които попаднаха в списъка на най-добрите в категорията за изпълнение, са създателят на поп рок хитове Фил Колинс, пънк изпълнителят Били Айдъл, боговете на хеви метъла Iron Maiden, пионерите на пост пънка Joy Division/New Order, бритпоп иконите Oasis, изтънчената изпълнителка на арендби Шаде, легендата на арендби музиката Лутър Вандрос и хип-хоп групата Wu-Tang Clan.

The Rock & Roll Hall of Fame has revealed its class of 2026: Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol, and Luther Vandross will all be inducted during a ceremony held in Los Angeles on November 14th.



Кралицата на салсата Селия Крус, основателят на афробийта Фела Кути, разбиващата граници в хип-хопа Куин Латифа, пионерката на рапа MC Lyte и кръстникът на кънтри рока Грам Парсънс влязоха в Залата на славата с приза за музикално влияние. За музикални постижения са отличени авторката на песни Линда Крийд (The Greatest Love of All и Stop, Look, Listen), музикалният продуцент Ариф Мардин (Bee Gees, Бет Мидлър, Нора Джоунс) и продуцентът и музикант Рик Рубин (Ел Ел Кул Джей, Beastie Boys, Джони Кеш). Шоуменът Ед Съливън получава наградата Ahmet Ertegun със своето новаторско шоу, което запознава американците с изпълненията на живо на Елвис Пресли, "Бийтълс", The Jackson 5 и други.

Церемонията по въвеждането на изпълнителите в Залата на славата ще се състои на 14 ноември в Лос Анджелис, пише БТА.

