Излъгахме за отношенията си: Разпален скандал между Илияна и Стоян от "Ергенът" (ВИДЕО)

Финалът за Стоян и Илияна изглежда не е такъв, какъвто го представиха в последния епизод на "Ергенът". Двамата за първи застанаха очи в очи в "Преди обед", където напрежението между тях можеше да се реже с нож. А версиите им за раздялата и неочакваните признания оставиха не само Мартин Николов в шок, но и зрителите. "Абсолютно излъгахме за отношенията си, като казахме, че не поддържаме контакт. Ние поддържахме контакт. Имахме раздяла месец след Шри Ланка… Не ставаше въпрос за приятелски контакт. Имаше опит да възстановим отношенията си преди снимките на финала в София – чрез съобщения, по телефон, видяхме се и няколко пъти.", обясни Илияна.

Стоян, от своя страна, намекна за "поредна случка", в която представата му за Илияна се е променила.

"Сдърпахме се, но не мисля, че една караница може да е определяща, като имаш предвид силните думи, които ти изричаш, но зад които не заставаш", каза Илияна на Стоян, а след това хвърли бомба с неочаквано признание. "Разбрах , че той е имал интимен контакт с друга участничка предаването – Симона. Ти ми призна.", заяви плевенчанката.

Сконфузен от разкритието на Илияна, Стоян се опита да избегне темата, но обясни, че това се е случило след раздялата им. "Свободен човек съм и мога да правя, каквото си искам".

Той допълни, че след като Илияна е проявила близост, той ѝ е споделил, че вече не изпитва никакви чувства към нея.

"Това е доста голямо лицемерие. Не можеш да казваш, че си влюбен и след два-три дни да направиш нещо подобно", изрази Илияна емоциите си и подчерта, че се чувства излъгана, след като обясни, че "Стоян не застава зад думите си" и "не е бил искрен".

В края на интервюто Стоян заяви, че няма намерение да продължи връзката си с Илияна. "Не искам такъв човек до себе си", каза той, но уточни, че не съжалява за избора си в риалити формата.

