Мартин Николов – Елвиса ще води телевизионна рубрика за "Ергенът" 5

Мартин Николов – Елвиса влиза в нова роля в телевизионния ефир, този път от "другата страна на розата". Най-обсъжданият участник в последния сезон на романтичното риалити "Ергенът" застава начело на коментарното студио "Ергенът с Мартин и компания" в рамките на "Преди обед".

В специалното студио, което ще се излъчва в сряда, четвъртък и петък, Елвиса ще разнищва най-емоционалните моменти, неочакваните обрати и любовните отношения от актуалния сезон на "Ергенът". До него ще застанат истински фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза.

С участието си в предишния сезон на "Ергенът", Мартин Николов се превърна в една от най-обсъжданите личности от телевизионния ефир и активен коментатор в социалните мрежи, където често споделя мнението си с неподправено чувство за хумор. Именно този директен стил и личен опит във формата ще придадат на студиото различна перспектива – от човек, който познава емоцията отвътре.

"Ергенът с Мартин и компания" обещава динамични разговори, честни мнения и онази характерна за формата лека провокация, която поддържа интереса жив и прави всяка среща след церемонията на розата още по-вълнуваща.

Премиерата на романтичната приказка е на 17 февруари 2026, когато започва приключението за тримата ергени – Крис, Стоян и Марин и дамите, с които те ще имат възможност да се опознаят и да се изберат взаимно.

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

Любовното приключение в новия сезон на "Ергенът" ще започне още тук в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените.

Кулминацията в този процес на взаимно опознаване ще бъде елегантен и романтичен бал в София. Там момичетата ще заявят своя интерес и ще се срещнат на живо с ергените. Само онези, при които има взаимно привличане, ще се отправят към Шри Ланка, където любовните истории ще се развиват сред красиви пейзажи и вдъхновяващи гледки.

