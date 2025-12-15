Мечти без границите: Иван и Андрей искат да покорят световната филмова сцена

Иван и Андрей - телевизионното дуо продуценти, което всички познаваме добре, са едни от най-често обсъжданите популярни личности в българските шоубизнес среди. Тандемът с голямо въображение, талант и още по-големи мечти не е спирал да се развива. Вече 25 години двамата работят заедно по най-различни телевизионни проекти, а сред последните е новото риалити на NOVA - "Борба до ключ". Освен това, Иван и Андрей са в основата на няколко филмови проекта: "Гунди – легенда за любовта" и филмите за два от най-големите гласа на България - Лили Иванова и Емил Димитров. Мечтите на продуцентите обаче далеч не са се изчерпали.

Снимка: Иван и Андрей/Facebook

"Най-голямата ми мечта е да се превърнем в първата, независима продуцентка компания в България. След като загубихме проектите си, зависими от конкурентна телевизия преди две-три години, излязохме на свободния пазар и се опитваме да продължим на всяка цена. Свободата дава предимства, но и много тежести. Мечтаем да направим филм, с който да излезем извън границите на България“, обясни Андрей Арнаудов в интервю за "Тук и сега".

Едно дълго приятелство

Иван и Андрей са приятели от почти 40 години, а заедно съвместната им работа започва през 1999 година. Андрей разказва, че връзката им се гради на толерантност и разбиране, но носят отговорност за много хора, с които работят заедно. "С Иван функционираме като един организъм и като семейство, което живее заедно от много години. Доверието и любовта помежду ни са водещи".

