Меган Маркъл превзема интернет: Дава старт на нов подкаст

Тя ще представи нов, все още необявен подкаст на Lemonada Media, която публикува прессъобщение с новината на 13 февруари. В допълнение към новия ѝ подкаст Lemonada ще излъчва и "Архетипи" - подкаста на Меган, който дебютира през 2022 г. в Spotify. Не се съобщават допълнителни подробности за подкаста, освен че Маркъл ще бъде негов водещ.

В рамките на новото творческо партньорство Lemonada ще започне да излъчва "Архетипи" тази пролет, като ще се занимава с продажби на реклами и разпространение. "Архетипи" включва разговори между Меган и други известни жени, включително Марая Кери, Минди Калинг и Исса Рей.

Финансовите условия на сделката не се разкриват. Говорител на Archewell Productions - компанията, основана от Хари и Меган, не е отговорило на запитването на CNN относно условията на сделката.

