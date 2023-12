"Метрополитън" с изложба, посветена на модата, създадена от жени за жени

Експозицията е под надслов "Жени обличат жени" ("Women Dressing Women"). Символ на изложбата е муселинена рокля, украсена с копринени рози и тафта на дизайнерката Ан Лоу (1898-1981), която е пионер в модата, създадена от афроамериканки. Лоу често е игнорирана като дизайнер, въпреки че моделът на сватбената рокля на Джаки Кенеди (1953 г.) е нейно дело.

Три десетилетия по-рано една забравена днес френска модна къща - "Преме" (Premet), лансира роклята "гарсон". Успехът на този модел предшества с три години сходната модна идея на Коко Шанел.

See the work of over 70 designers—including houses such as Elsa Schiaparelli and Madeleine Vionnet; American makers Ann Lowe, Claire McCardell, and Isabel Toledo; and contemporary designs by Iris van Herpen, Rei Kawakubo, and Anifa Mvuemba.



